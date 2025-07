Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 27,38 EUR.

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 27,38 EUR. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,29 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 807.945 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,43 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 13.05.2025 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,04 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Bayer am 06.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,40 EUR je Aktie belaufen.

