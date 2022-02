NFTs von Louis Vuitton erzielen hohen Millionenwert - Nike, Balenciaga & Co. folgen dem Trend

• Bei Louis Vuitton kann man in einem Spiel einen von 30 heiß begehrten NFTs gewinnen• Balenciaga kleidet Fortnite-Avatare ein und Burberry bietet NFT-Spielzeuge zum Tauschen an• Nike hat Ende 2021 mit RTKFT eine millionenschwere virtuelle Sneaker-Marke aufgekauft

NFT-Collage von Beeple und Louis Vuitton erreicht einen Wert von fast 70 Millionen US-Dollar

Werbung Auch von fallenden Kursen profitieren: Jetzt Kryptowährungen mit Hebel direkt handeln. Jetzt handeln 77% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren

Im August vergangenen Jahres veröffentlichte die LVMH-Tochter Louis Vuitton eine eigene, in Zusammenarbeit mit dem berühmten NFT-Künstler Beeple entstandene, Kunstcollage. Es handelt sich dabei um ein in 30 NFTs eingebettetes Computerspiel namens "Louis The Game", welches anlässlich des 200. Jubiläums der Modemarke entstand. Spieler durchlaufen in der Gestalt des Louis-Vuitton-Maskottchens Vivienne die Geschichte des Modehauses und müssen verschiedene Aufgaben absolvieren. Es ist einem von Louis Vuitton auf Twitter veröffentlichten Werbevideos zufolge möglich, im Rahmen des Spiels einen der 30 NFTs zu gewinnen. Dem Informationsportal Esquire zufolge wird ihr Gesamtwert auf 69,3 Millionen US-Dollar geschätzt.

Introducing Louis The Game. Join Vivienne in collecting 200 birthday candles as she retraces #LouisVuitton’s story over two centuries and try to find one of the 30 precious NFTs. Discover the new game in honor of #LOUIS200 at https://t.co/5vpMF3AQDy pic.twitter.com/tpAM5rZhjR - Louis Vuitton (@LouisVuitton) August 10, 2021

Auch Burberry und Balenciaga verbinden Computerspiel und Mode

Burberry brachte nach Angaben von Esquire in Zusammenarbeit mit Mythical Games ebenfalls ein eigenes Computerspiel heraus: Spieler von "Blankos Block Party" können dem Informationsportal zufolge innerhalb der virtuellen Welt NFT-Spielzeuge erwerben und miteinander tauschen.

Einen anderen Ansatz verfolgt das Kering-Label Balenciaga: Die Marke ist mit dem berühmten, bereits bestehenden Spiel Fortnite ins Geschäft gekommen und hat eine Kollektion eigens für die Fortnite-Avatare entworfen. Stücke aus dieser Kollektion können nicht nur virtuell, sondern Esquire zufolge auch in der realen Welt in Balenciaga-Geschäften erworben werden.

Gucci hatte bereits im Mai 2021 in NFT-Form einen vierminütigen Film namens "Aria" veröffentlicht. Dieser brachte bei einem Verkauf durch das Auktionshaus Christie’s 25.000 US-Dollar ein. Mitte Januar gab Gucci zudem via Twitter bekannt, dass ab dem 1. Februar dieses Jahres zehn weitere exklusive NFTs auf den Markt kommen.

As part of a special auction hosted by @ChristiesInc, Gucci will be present with its first NFT: unique artwork drawn from the #GucciAria film, co-created by @floriamamaroma and #AlessandroMichele, with proceeds going to @UNICEFUSA in support of #COVAX. pic.twitter.com/lTofbxJvY1 - gucci (@gucci) May 26, 2021

Im Dezember 2021 hat Nike die digitale Sneaker-Marke RTKFT aufgekauft

Anders als die Balenciaga-Kollektion kann man die digitalen Sneaker der Marke RTKFT nicht auch im echten Leben tragen. Dafür erzielte das Anfang 2020 gegründete Unternehmen Medienberichten zufolge im Januar 2021 mit dem Verkauf von ungefähr 600 Paaren von Krypto-Künstler Fewocious entworfenen virtuellen Schuhen innerhalb von etwas weniger als sieben Minuten rund 3,1 Millionen Euro Einnahmen. Nike hat Mitte Dezember 2021 in einer Pressemitteilung verkündet, RTKFT aufgekauft zu haben und ist damit wie viele andere Modemarken ins NFT-Geschäft eingestiegen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Burberry plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Burberry plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Burberry plc

Bildquellen: Sergei Elagin / Shutterstock.com