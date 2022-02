Apple-Aktie: Android-Chef äußert heftige Kritik an Apple - Mobbing für bessere Verkaufszahlen?

• Der Chef von Android spricht sich mit harschen Worten gegen Apples Umgang mit iMessage aus• Der Ausschluss von Android würde in Schulen zu Mobbing führen und die Industrie im Allgemeinen behindern• Apple scheint gegenüber Veränderungen abgeneigt

Im Gegensatz zu Deutschland, in dem WhatsApp die dominante Rolle bei den verwendeten Messenger-Diensten einnimmt, benutzen in den USA aktuell viele Teenager den Apple-eigenen Dienst iMessage zur Kommunikation mit ihren Freunden. Es gibt jedoch einen Haken: iMessage kann nur auf Apple-Geräten wie iPhones oder Macs verwendet werden. Wie das Wall Street Journal herausgefunden hat, führt dies in amerikanischen Schulen dazu, dass Schüler, die keine Apple-Handys oder -Computer besitzen, von ihren Klassenkameraden diskriminiert werden. Auf deren Geräten werden über iMessage versendete Nachrichten nämlich als SMS zugestellt - eine Kleinigkeit, die jedoch für einige Jugendliche eine Frage von Status darstellt.

Wie Giga berichtet, hat der Google-Manager Hiroshi Lockheimer, einer der Mitgründer von Android, auf der Grundlage des WSJ-Berichts schwerwiegende Vorwürfe gegen Apple geäußert. Auf Twitter schrieb er: "Gruppenzwang und Mobbing zu nutzen, um Produkte zu verkaufen, ist unaufrichtig für einen Konzern, der in seiner Werbung von Menschlichkeit und Gleichheit redet. Die Standards, um das zu ändern, existieren." Damit bezieht sich Lockheimer auf RCS, einen offenen Kommunikationsstandard, durch den verschiedene Messenger unproblematisch miteinander kompatibel gemacht werden können. Würde Apple bei iMessage die Unterstützung von RCS anbieten, so würden die Schüler ohne Apple-Gerät ebenfalls blaue Nachrichten erhalten anstatt der grünen SMS-Sprechblasen. Nach Ansicht Lockheimers wäre der Mobbing-Grund durch diesen Schritt aus der Welt geschafft.

Apple’s iMessage lock-in is a documented strategy. Using peer pressure and bullying as a way to sell products is disingenuous for a company that has humanity and equity as a core part of its marketing. The standards exist today to fix this. https://t.co/MiQqMUOrgn