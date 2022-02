DIC Asset-Aktie klettert: DIC Asset verdient operativ deutlich mehr

Der operative Gewinn gemessen an der in der Immobilienbranche etablierten Kenngröße Funds from Operations (FFO) zog 2021 im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent auf 107,2 Millionen Euro an, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Im laufenden Jahr rechnet DIC Asset mit einem operativen Gewinn von 115 bis 119 Millionen Euro - das wäre ein Plus von bis zu elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hier sind noch mögliche Zukäufe nicht mit eingerechnet.

Der Gewinn unter dem Strich ging im vergangenen Jahr vor allem wegen Einmalaufwendungen für die Zahlung von Vorfälligkeitsentschädigungen um rund ein Fünftel auf 58,4 Millionen Euro zurück. DIC Asset hatte einen Konsortialkredit vorzeitig abgelöst und zu günstigeren Konditionen neu finanziert. Ohne Berücksichtigung des Einmaleffekts ergäbe sich ein bereinigtes Konzernergebnis von 69,9 Millionen Euro. Die Dividende will das Management um 5 auf 75 Cent anheben.

Die Erlöse aus dem Immobilienverkauf betrugen 139,3 Millionen Euro nach 116,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die Nettomieteinnahmen stiegen um rund elf Prozent auf 91,2 Millionen Euro, während die Erträge aus dem Immobilienmanagement um knapp 27 Prozent auf 101,2 Millionen Euro wuchsen.

Im XETRA-Handel geht es für das DIC-Papier zeitweise um 0,68 Prozent aufwärts auf 14,86 Euro.

/mne/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf DIC Asset AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf DIC Asset AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf DIC Asset AG

Bildquellen: DIC Asset