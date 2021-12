DIC-Aktie fester: DIC Asset löst Konsortialkredit vorzeitig ab

Der neue Kredit im Volumen von rund 550 Millionen Euro habe eine Laufzeit von sieben Jahren, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mit. Die bisherige Finanzierung lief bis Ende 2023. Das neue Darlehen bringe dabei eine Kostenersparnis von 5 Millionen Euro jährlich, die den Angaben zufolge in weitere Investitionen gesteckt werden sollen.

Durch die vorzeitige Ablösung des alten Kredits entstünden nicht FFO-wirksame Einmalaufwendungen unter anderem für die Zahlung von Vorfälligkeitsentschädigungen von rund 15 Millionen Euro. Für 2021 erwartet DIC Asset unter Berücksichtigung der Refinanzierung ein Konzernergebnis von rund 56 Millionen Euro nach Steuern. Ohne Berücksichtigung des Einmaleffekts ergäbe sich ein bereinigtes Konzernergebnis von rund 71 Millionen Euro.

So reagiert die DIC-Aktie

Anleger von DIC Asset haben am Donnerstag erfreut auf die vorzeitige Ablösung eines Konsortialkredits reagiert. Am Vormittag stieg der Kurs des Immobilienunternehmens um 1,4 Prozent, was den Aktien einen Platz unter den besten Zehn im SDAX bescherte. Sie schafften es im Chart zuerst über die 200-Tage-Linie und dann auch über den 50-Tage-Durchschnitt. Diese sind bei charttechnisch orientierten Anlegern beliebte Trendindikatoren.

Das Immobilienunternehmen hatte die Ablösung am Vorabend nach Börsenschluss kommuniziert. Der Kredit wird zu günstigeren Konditionen mit einem neuen Darlehen im Volumen von rund 550 Millionen Euro refinanziert, das laut Mitteilung eine Laufzeit von sieben Jahren hat. Damit soll eine Kostenersparnis von fünf Millionen Euro jährlich verbunden sein. Analyst Andre Remke von der Baader Bank sprach in einem ersten Kommentar davon, dass dies das operative Gewinnwachstum (FFO) weiter unterstützen werde.

/nas/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: DIC Asset