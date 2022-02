Pernod Ricard-Aktie freundlich: Pernod Ricard mit Umsatz- und Gewinnsprung im 1. Halbjahr

Per Ende Dezember kletterte der Gesamtumsatz auf 5,96 Milliarden Euro, das waren währungsbereinigt 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Einnahmen stiegen dabei in allen Regionen, am stärksten in Amerika und Asien. Besonders der Reiseeinzelhandel erholte sich, wie der Hersteller von Absolut Wodka und Jameson Whiskey mitteilte. Das operative Ergebnis legte um 32 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro zu, das Nettoergebnis wuchs auf 1,39 Milliarden Euro von 966 Millionen Euro.

Für den Rest des Geschäftsjahres rechnet Pernod Ricard mit einer anhaltenden Umsatzdynamik dank einer allmählichen Erholung im Bereich Gastronomie/Hotellerie/Catering und dem Reiseeinzelhandel.

Pernod Ricard-Aktien gewinnen in Paris zeitweise 0,31 Prozent auf 192,50 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pernod Ricard S.A. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Pernod Ricard S.A. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Pernod Ricard S.A.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com