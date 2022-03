10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost ohne gemeinsame Richtung

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MEZ um 0,82 Prozent auf 26.610,35 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,19 Prozent auf 3.477,71 Einheiten. Der Hang Seng notiert mit plus 0,38 Prozent bei 22,429.63 Zählern.

3. Merck-Aktie: Merck KGaA mit Umsatz- und Gewinnsprung

Der Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA hat ein zweites starkes Corona-Jahr hinter sich. Zur Nachricht

4. Lufthansa-Aktie: Verlust deutlich reduziert

Die Deutsche Lufthansa hat im vierten Quartal ihren Umsatz mehr als verdoppelt und ihren Verlust deutlich verringert. Zur Nachricht

5. ProSiebensat1-Aktie: ProSieben meldet Gewinnsprung

Die ProSiebensat1 Media SE hat im vergangenen Jahr von der Erholung der Werbemärkte profitiert. Zur Nachricht

6. Evonik-Aktie: EBITDA-Erwartungen im vierten Quartal verfehlt

Bei Evonik Industries hat die Entwicklung des operativen Gewinns im vierten Quartal mit dem Umsatzwachstum nicht Schritt gehalten. Zur Nachricht

7. KION-Aktie: KION steigert 2021 Gewinn - etwas unter Prognosen der Analysten

Der Gabelstaplerhersteller KION hat im vergangenen Jahr die Markterwartungen beim Auftragseingang und Umsatz übertroffen. Zur Nachricht

8. Ukraine-Krieg im Fokus: MSCI nimmt russische Aktien aus Indizes für Schwellenländer

MSCI hat am Mittwoch beschlossen, russische Aktien aus seinen Indizes für Schwellenländer zu streichen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise legen am Donnerstag erneut zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zeitweise 117,24 US-Dollar. Ein Fass der US-Sorte WTI wurde mit 114,95 US-Dollar gehandelt.

10. Euro bei knapp 1,11 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel zum US-Dollar leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1095 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com