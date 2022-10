10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Der DAX dürfte zum Handelsstart am Donnerstag leicht sinken. Vor der Veröffentlichung des US-Verbrauchpreisindex um 14:30 Uhr MEZ dürften sich die Anleger bedeckt halten, größere Schwankungen werden bis dahin nicht erwartet.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei zwischenzeitlich 0,43 Prozent auf 26.283,48 Punkte (Stand: 08:00 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zeitweise 0,34 Prozent auf 3.035,68 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng dagegen um 0,38 Prozent auf 16.637,70 Zähler nach.

3. Südzucker vermeldet deutliches Gewinnwachstum - Ausblick erneut erhöht

Für die zwölf Monate bis Ende Februar 2023 solle nun ein Umsatz von 9,4 bis 9,8 Milliarden Euro erreicht werden, teilte das im SDAX notierte Unternehmen Südzucker am Donnerstag in Mannheim mit. Damit erhöht der Vorstand nochmals den Ausblick um 500 Millionen Euro, nachdem er im Sommer das Erlösziel bereits angehoben hatte. Zur Nachricht

4. Deutsche-Post-Finanzchefin sieht sich in Erwartungen bestätigt

Die Deutsche Post sieht sich in ihrer Einschätzung zu den aktuellen Entwicklungen in der Logistikbranche auf dem richtigen Weg. "Grundsätzlich sehen wir, dass sich die Trends fortsetzen", sagte Deutsche Post-Finanzchefin Melanie Kreis in einer Gesprächsrunde in Berlin am Mittwoch. Einige Konkurrenten seien vielleicht der Meinung, dass es sich beim momentanen Marktumfeld um eine überraschende fundamentale Trendwende handele. "Für uns ist es eher eine Fortsetzung dessen, was wir erwartet hatten", sagte Kreis. Zur Nachricht

5. US-Notenbank will Inflation entschlossen bekämpfen

Die US-Notenbank Fed zeigt keine größere Neigung, in der Bekämpfung der hohen Inflation nachzulassen. Viele Notenbanker seien der Meinung, dass die Kosten einer zu zaghaften Inflationsbekämpfung wohl höher seien als die Kosten einer zu scharfen Bekämpfung, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll (Minutes) zur jüngsten Zinssitzung von Mitte September. Zur Nachricht

6. Leck an Öl-Pipeline: "Druschba"-Betreiber schließt Sabotage vorerst aus

Nach der Entdeckung eines Lecks an der Ölpipeline Druschba in Polen hat der Betreiber der Leitung Sabotage vorerst ausgeschlossen. Techniker seien zu der beschädigten Stelle vorgedrungen und hätten das Loch gefunden, teilte das Unternehmen Pern am späten Mittwochabend mit. Zur Nachricht

7. Chinesischer Elektroautohersteller dringt in den europäischen Markt vor

Der chinesische Elektroautohersteller BYD plant bereits seit geraumer Zeit, in den europäischen Markt vorzustoßen. Nun sollen drei BYD-Pkws in Europa erhältlich sein. Zur Nachricht

8. MasterCard will mit neuer Software gegen Krypto-Betrug vorgehen

Zahlungsdienstleister MasterCard launcht innerhalb der Strategie zu digitalen Vermögenswerten eine Software, die Banken helfen soll Risiken am Kryptomarkt besser einzuschätzen. MasterCard möchte als Brückenbauer zwischen dem traditionellen Finanzwesen und der Krypto-Welt fungieren. Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise stabilisieren sich nach den letzten drei Verlusttagen. Die Ölsorte Brent kostet am Morgen 92,49 US-Dollar und damit vier Cent als am Vortag.

10. Euro vor US-Inflationsdaten wenig bewegt

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten aus den USA am Nachmittag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9705 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

