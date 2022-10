DAX vorbörslich tiefer -- Asiens Börsen vor den US-Inflationsdaten von Zurückhaltung geprägt -- Südzucker verdoppelt Gewinn -- Inflation steigt in Deutschland auf 10,9 Prozent

Deutsche-Post-Finanzchefin sieht sich in Erwartungen bestätigt. MasterCard will mit neuer Software gegen Krypto-Betrug vorgehen. Hedgefonds springen trotz Krypto-Winter auf den Bitcoin-Zug auf. Deutsche Gasspeicher fast zu 95 Prozent gefüllt. BYDs Europa-Offensive: Chinesischer Elektroautohersteller dringt in den europäischen Markt vor.

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag vorbörslich schwächer taxiert. Der DAX dürfte damit erneut in Rot starten. Der TecDAX wird ebenfalls niedriger erwartet. Vor der Veröffentlichung des US-Verbrauchpreisindex um 14:30 Uhr MEZ dürften sich die Anleger bedeckt halten, größere Schwankungen werden bis dahin nicht erwartet. Nach Expertenschätzung könnte sich die Inflation in den USA von 8,3 auf 8,1 Prozent leicht reduziert haben, liegt damit aber weiterhin deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank Fed. Die Marktteilnehmer rechnen denn auch fest mit einer nächsten Jumbo-Leitzinserhöhung um 0,75 Prozent beim nächsten Fed-Zinsentscheid. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Märkte dürften am Donnerstag etwas tiefer beginnen. Der EURO STOXX 50 sinkt vorbörslich leicht. Die europäischen Anleger sind weiterhin höchst verunsichert, die Konjunkturaussichten sind trübe. Ebenfalls belasten die Zinserhöhungen den Aktienmarkt, da Alternativen wie Anleihen attraktiver werden. Die Liquidität der Kapitalmärkte könnte weiter austrocknen, befürchten Börsianer. Umso aufschlussreicher könnte die neuen Daten zum US-Verbraucherpreisindex sein, die am frühen Nachmittag veröffentlicht werden. Sollten die Inflationsdaten erneut höher als erwartet ausfallen, könnte es an den Aktienmärkten weiter bergab gehen, meinen manche Experten. Andere Marktteilnehmer halten dagegen und betonen, dass gerade auch in Europa bereits viel Negatives in den Kursen enthalten sei. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Zur Wochenmitte hielten sich die Anleger in den USA zurück. Der Dow Jones bewegte sich auf engem Terrain, schlussendlich ging der US-Leitindex mit einem Minus von 0,10 Prozent bei 29.210,52 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss daneben 0,09 Prozent tiefer bei 10.417,10 Zählern. Vor Handelsbeginn wurden bereits die US-Erzeugerpreise für September veröffentlicht. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Preise moderat, während die Jahresrate leicht zurückging. Aussagen aus dem jüngsten Protokoll der US-Notenbank Fed haben den Anlegern am Mittwoch nur zeitweise ein wenig Mut gemacht. Vorsicht und Zurückhaltung bestimmten aber weiterhin den Handel. Zwar hält die Fed eine straffe Geldpolitik zur Bekämpfung der hohen Inflation noch "für einige Zeit" für angemessen, doch wurde ebenfalls betont, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt eine langsamere Straffung durchaus angebracht sei. Noch seien jedoch viele Notenbanker der Meinung, dass die Kosten einer zu zaghaften Inflationsbekämpfung wohl höher seien als die einer zu scharfen Bekämpfung, hieß es in dem Protokoll (Minutes) zur Zinssitzung von Mitte September. Auf der Sitzung hatte die Fed ihren Leitzins zum dritten Mail in Folge kräftig um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken