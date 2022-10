KlöCo-Aktie bricht ein: Klöckner & Co mit Gewinnwarnung

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und wesentlichen Sondereffekten (Ebitda) dürfte statt mehr als 500 Millionen Euro nur rund 400 Millionen erreichen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen überraschend am Dienstagabend in Duisburg mit. Im dritten Quartal habe dieses Ergebnis lediglich bei 16 Millionen Euro gelegen und damit deutlich niedriger als angepeilt.Das Klöckner -Management rechnet trotz der "signifikanten Stahlpreiskorrektur" und der dadurch "nachlassenden Gewinndynamik" im dritten und vierten Quartal für 2022 indes weiter mit einem der besten Jahresergebnisse seit dem Börsengang im Jahr 2006. Die endgültigen Quartalszahlen will das Unternehmen am 3. November bekannt geben.

Für die Klöckner-Aktie geht es am Mittwoch via XETRA klar abwärts. Zeitweise fällt das Papier um 8,59 Prozent auf 6,86 Euro - und damit auf ein Tief seit Dezember 2020.

Die Gewinnwarnung bestätige eine deutlich verlangsamte Ergebnisdynamik, kommentierte ein Börsianer. Besserung sei auch im kommenden Jahr nicht in Sicht. Der Börsianer erinnerte daran, dass das Bankhaus Metzler bereits in der vergangenen Woche vor einer wahrscheinlichen Gewinnwarnung gewarnt und die Anlageempfehlung für die Aktie gleich um zwei Stufen auf "Sell" gesenkt hatte.

Nachdem diese Befürchtung sich bewahrheitet hat, zog nun die Investmentbank Oddo BHF mit einer Streichung ihres Kaufvotums nach und empfiehlt Klöckner nur noch mit "Neutral". Das Kursziel senkte Analyst Jeremy Garnier deutlich von 13,50 auf 8,00 Euro, liegt damit aber immerhin über dem aktuellen Bewertungsniveau.

