thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 9,03 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 9,03 EUR nach. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,01 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,01 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.067 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 17,50 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 69,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,150 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,00 EUR an.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp noch ein Gewinn pro Aktie von -0,13 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,35 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,511 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

