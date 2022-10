IAG-Aktie mit Kurssprung: British-Airways-Mutter IAG im Sommer mit mehr Gewinn

Das operative Ergebnis vor Sondereffekten dürfte im dritten Quartal etwa 1,2 Milliarden Euro erreicht haben, teilte der Mutterkonzern der Fluggesellschaften British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level überraschend am Donnerstag in London mit. Die Buchungen für den Rest des Jahres lägen auf dem erwarteten Niveau, und es gebe keine Anzeichen einer Schwäche.

Bisher hatte IAG-Chef Luis Gallego lediglich eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum zweiten Quartal sowie ein positives Ergebnis für das Gesamtjahr in Aussicht gestellt. Im zweiten Quartal belief sich der bereinigte operative Gewinn auf 287 Millionen Euro. Die endgültigen Zahlen zum dritten Quartal will IAG am 28. Oktober vorlegen.

Reisewerte bauen Kursgewinne aus mit IAG - Mehrere gute News

Die zuvor schon positive Stimmung im Reise- und Freizeitsektor ist am Donnerstagnachmittag von IAG noch verbessert worden. Die Titel weiteten ihr Plus im Londoner Handel auf etwa neun Prozent aus, nachdem die British-Airways- und Iberia-Muttergesellschaft mitgeteilt hatte, dass das dritte Geschäftsquartal operativ besser gelaufen sei als erwartet. IAG erwartet daher nun für das Sommerquartal, das im September endete, einen bereinigten operativen Gewinn in Höhe von 1,2 Milliarden Euro.

Damit mehrten sich am Donnerstag die positiven Nachrichten aus der Branche. Am Morgen war schon bekannt geworden, dass easyJet nach guten Geschäften in den Sommermonaten die Kapazitäten auch im Herbst und Winteranfang deutlich erhöht. Hinzu kamen starke Zahlen der US-Airline Delta, der eine deutliche Erholung der Ticketnachfrage den umsatzstärksten Sommer ihrer Geschichte bescherte. Easyjet kam zuletzt auf ein Kursplus von 6,2 Prozent, bei Delta ging es vorbörslich um 4,2 Prozent hoch.

Der positiven Kursentwicklung folgten in Europa auch andere Branchenwerte, darunter die Lufthansa mit einem Kursanstieg um zuletzt 4,3 Prozent. Die Fraport-Aktien bauten ihre Gewinne auf etwa vier Prozent aus. Der europäische Sektorindex lag zuletzt mit einem Anstieg um 4,8 Prozent an der Spitze der Branchenwertung.

