Südzucker-Aktie: Südzucker vermeldet deutliches Gewinnwachstum - Ausblick erneut erhöht

Die beiden renommierten Börsenexperten Benjamin Feingold und Daniel Saurenz geben sich heute Abend im Online-Seminar die Ehre und analysieren anhand bedeutender Basiswerte die Marktsituation. Erhalten Sie im Online-Seminar heute ab 18 Uhr wertvolle Hinweis zum Kaufeinstieg oder -ausstieg, die in der jetzigen Situation den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust ausmachen können!

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX vorbörslich tiefer -- Asiens Börsen vor den US-Inflationsdaten von Zurückhaltung geprägt -- Südzucker verdoppelt Gewinn -- US-Notenbank will Inflation entschlossen bekämpfen

Deutsche-Post-Finanzchefin sieht sich in Erwartungen bestätigt. MasterCard will mit neuer Software gegen Krypto-Betrug vorgehen. Hedgefonds springen trotz Krypto-Winter auf den Bitcoin-Zug auf. Deutsche Gasspeicher fast zu 95 Prozent gefüllt. BYDs Europa-Offensive: Chinesischer Elektroautohersteller dringt in den europäischen Markt vor.