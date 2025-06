Reddit unter Druck

Beim Börsengang im März 2024 sorgte das Social-News-Forum Reddit für einen regelrechten Hype - der Start galt als voller Erfolg. Nach anfänglichen Kursrückgängen liefert Reddit nun starke Geschäftszahlen: Die Nutzerzahlen steigen, der Umsatz wächst deutlich. Auch Morgan Stanley hat seine Einschätzung nach oben angepasst.

• Kursziel von 140 US-Dollar auf 154 US-Dollar erhöht

• Verbesserte Kennzahlen, aber Monetarisierung bleibt Herausforderung

• Uneinigkeit unter Analysten über Reddit-Potenzial

Morgan Stanley hebt Kursziel für Reddit an

Morgan Stanley hat am 2. Mai 2025 - einen Tag nach der Veröffentlichung der aktuellen Reddit-Bilanz - sein Kursziel für Reddit von zuvor 140 US-Dollar auf 154 US-Dollar angehoben, zeigt MarketScreener. Die Einstufung blieb bei "Overweight", was einer positiven Anlageempfehlung entspricht. Die Analysten reagierten damit auf die soliden Quartalszahlen und stärkeren Wachstumsausblick des Unternehmens.

Reddit profitiere weiterhin von einer aktiven Nutzerbasis und verbesserten Monetarisierungskennzahlen, während sich gleichzeitig neue Potenziale durch Werbung und Datenlizenzen erschließen.

Reddit: Zwischen Börsenerfolg und Unsicherheiten

Als Reddit im März 2024 an die Börse ging, war die Euphorie groß: Die Aktie startete mit einem Ausgabepreis von 34 US-Dollar und legte am ersten Handelstag rund 48 Prozent zu. Anleger setzten große Hoffnungen auf das Geschäftsmodell des Social-News-Aggregators, das weltweit über 100.000 aktive Communitys vereint. Reddit wurde als Alternative zu den etablierten Social-Media-Riesen wie Meta und X (ehemals Twitter) gefeiert. Nach dem fulminanten Börsendebüt folgte eine Phase der Konsolidierung: Zwischenzeitlich verlor die Aktie deutlich an Wert, da Zweifel an der Monetarisierung und der Skalierbarkeit des Geschäftsmodells aufkamen. Doch mit den Zahlen zum ersten Quartal 2025 zeigt Reddit, dass es sich stabilisiert und operativ weiterentwickelt hat.

Die Zahl der täglich aktiven Nutzer stieg im Jahresvergleich um 31 Prozent auf 108,1 Millionen, der Umsatz wuchs um 61 Prozent auf 392,4 Millionen US-Dollar. Diese Zahlen gehen aus dem am 1. Mai 2025 veröffentlichten Quartalsbericht von Reddit hervor. Dennoch bleibt offen, ob das Unternehmen dieses Momentum in nachhaltige Profitabilität überführen kann. Reddit arbeitet an der Einführung neuer Werbeformate, dem Ausbau kostenpflichtiger Premium-Modelle sowie an der Monetarisierung über Datenlizenzen. Gerade letzteres gilt unter Analysten als Hebel für zusätzliches Wachstum in den kommenden Quartalen.

Analystenmeinungen: Geteilte Einschätzungen zur Zukunft

Die Analysten von Morgan Stanley haben ihre Einschätzung nach der Veröffentlichung der aktuellen Reddit-Bilanz bereits angehoben. Seaport Global Securities stuft Reddit seit dem 5. Mai laut Investing.com ebenfalls mit "Buy" ein und sieht ein Kurspotenzial bis 165 US-Dollar. Analyst Aaron Kessler lobte insbesondere das Management sowie Fortschritte bei Werbung und Produktstrategie. Trotz dieser optimistischen Stimmen bleibt das Meinungsbild unter Analysten uneinheitlich. Kritisch wird weiterhin das anspruchsvolle Wettbewerbsumfeld gesehen, insbesondere im Vergleich zu den Social-Media-Marktführern. Auch wenn Reddit bei Nutzer- und Umsatzwachstum zuletzt überzeugen konnte, gilt die Monetarisierung der Plattform weiterhin als zentrale Herausforderung.

