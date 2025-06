Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 686,36 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 686,36 USD. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 685,23 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 692,92 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 510.813 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (740,87 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. 7,94 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 442,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2024). Abschläge von 35,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,73 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 731,67 USD angegeben.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 6,59 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 4,86 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 42,31 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.07.2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 25,56 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

