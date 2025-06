Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 699,81 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 699,81 USD zu. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 702,63 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 696,24 USD. Bisher wurden heute 564.905 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 15.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 740,87 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 442,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2024). Mit einem Kursverlust von 36,74 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,73 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 731,67 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.04.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,59 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 42,31 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,46 Mrd. USD umgesetzt.

Am 23.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 25,56 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

