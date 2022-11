10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio gewinnt der Nikkei nach seiner Feiertagspause am Mittwoch gegen 07:00 MEZ 1,04 Prozent auf 28.409,29 Punkte hinzu.

Auf dem chinesischen Festland gibt derShanghai Composite dagegen um 0,17 Prozent auf 3.091,71 Zähler nach. In Hongkong notiert der Hang Seng derweil 0,59 Prozent höher bei 17.627,50 Stellen.

3. Conti-Aktie: Continental-Hacker offenbar schon vier Wochen früher in IT-Systemen des Konzerns

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat die Hacker-Attacke auf seine IT-Systeme im Sommer laut Kreisen erst nach rund vier Wochen bemerkt.

4. ENCAVIS-Aktie: ENCAVIS hat in Schweden zugekauft

Der Wind- und Solarparkbetreiber ENCAVIS hat in Schweden zugekauft.

5. Kering-Aktie: Gucci trennt sich wegen unterschiedlicher Vorstellungen von Chefdesigner Alessandro Michele

Das Luxus-Modehaus Gucci hat sich von Kreativdirektor Alessandro Michele getrennt.

6. IMMOFINANZ-Aktie: IMMOFINANZ macht in den ersten neun Monaten weniger Gewinn

Der Wiener Immobilienkonzern IMMOFINANZ hat in den ersten drei Quartalen bei stabilen Mieterlösen unter dem Strich weniger verdient.

7. Microsoft-Aktie: US-Kartellbehörde erwägt wohl Klage gegen Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft

Die US-Kartellbehörde FTC nimmt einem Zeitungsbericht zufolge die milliardenschwere Übernahme des es "Call of Duty" Videospielherstellers Activision Blizzard durch Microsoft genauer unter die Lupe.

8. Apple-Aktie: Apple-Zulieferer Foxconn räumt technische Fehler bei Lohnauszahlung in Fabrik in China ein

Nach den jüngsten Unruhen in einem Werk des Apple-Zulieferers Foxconn wegen überfälliger Löhne und strikter Corona-Beschränkungen räumt das Unternehmen "technische Fehler" bei der Bearbeitung von Neuanstellungen ein.

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag an ihre Vortagsverluste angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84,92 US-Dollar. Das waren 49 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 37 Cent 77,57 Dollar.

10. Euro legt weiter zu

Der Euro hat am Donnerstagmorgen seine Kursgewinne vom Vortag ausgebaut. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0440 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor.

Bildquellen: crystal51 / Shutterstock.com