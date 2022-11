Nach Fed-Protokoll: Asiens Börsen uneinheitlich -- Continental-Hacker offenbar schon vier Wochen früher in IT-Systemen des Konzerns -- EU-Energieminister besprechen europäischen Gaspreisdeckel

Anleger an der Wall Street griffen am Mittwoch zu.

Der Dow Jones beendete den Handelstag 0,28 Prozent höher bei 34.195,11 Punkten. Der NASDAQ Composite gewann daneben 0,99 Prozent auf 11.285,32 Indexpunkte.

Aussagen aus dem Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung stützten. Die Mehrheit der Fed-Mitglieder sprach sich für künftig behutsamere Zinsschritte aus.

Am Donnerstag findet in den USA feiertagsbedingt kein Handel statt. Am Freitag wird lediglich verkürzt gehandelt. Die vorbörslich veröffentlichten Wirtschaftsdaten sorgten dagegen kaum für Impulse: In den USA haben die Aufträge für langlebige Güter im Oktober stärker als erwartet zugelegt. Die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt hat sich in der vergangenen Woche unerwartet deutlich eingetrübt. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg um 17.000 auf 240.000, wie es seitens des Arbeitsministeriums am Mittwoch in Washington hieß.

