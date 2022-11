Ethereum Virtual Machine: Software-Startup Neon Labs will Ethereum-Apps bald auf Konkurrent Solana laufen lassen

• Neon Labs EVM ermöglicht es Ethereum-basierten Krypto-Projekten, auf Solana zu laufen• EVM geht am 12. Dezember 2022 an den Start• Neon-Labs-CEO: "Die Neon EVM vereint das Beste aus zwei Welten: Ethereum und Solana"

Die Ethereum Virtual Machine (EMV) ist eine On-Chain-Lösung des Software-Startups Neon Labs, die es Entwicklern ermöglicht, Ethereum dApps auf dem Solana-Netzwerk zu erstellen und dabei die Vorteile des Solana-Netzwerks zu nutzen. Wie das Unternehmen auf der eigenen Website erklärt, stehen dabei vor allem Sicherheit, Dezentralisierung und Nachhaltigkeit im Vordergrund. Doch wie genau funktioniert diese On-Chain-Lösung? Die Neon-Transaktionen der Ethereum dApps werden durch die EVM in eine Solana-Transaktion verpackt. "Neon EVM ist ein Smart Contract auf Solana, der als virtuelle Maschine von Ethereum fungiert. Er wird in Berkeley Packet Filter Bytecode kompiliert, ein Format, das auf Solana ausgeführt werden kann. Dies ermöglicht es Neon EVM, Solana-Transaktionen zu empfangen, die verpackte Ethereum-ähnliche Transaktionen enthalten und sie auf Solana gemäß den Ethereum-Regeln zu verarbeiten", so das Unternehmen.

Wie aus einem Tweet hervorgeht, plant das Software-Startup sein Gateway für Ethereum-basierte Krypto-Projekte noch in diesem Jahr zu öffnen. Am 12. Dezember soll Neon Labs seine EVM für Solana starten.

🧵1/ Mission Accomplished!🫡



We are excited to announce that the Neon EVM will go LIVE on MAINNET 12.12.22, making it the first #EVM on @Solana!#Ethereum-based dApps will have access to Solana’s scalability & liquidity without change to the codebase!👇https://t.co/l3GAwpgqCJ