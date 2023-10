10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich schwächer

Der DAX dürfte den Donnerstagshandel mit Abgaben beginnen.

2. Börsen in Fernost unter Druck

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 1,59 Prozent auf 31.532,46 Punkte. Auf dem chinesichen Festland geht es ebenfalls abwärts: In Shanghai gibt der Shanghai Composite um 1,17 Prozent auf 3.022,77 Zähler nach. In Hongkong beträgt das Minus beim Hang Seng 1,99 Prozent auf 17.378,85 Einheiten (7:16 Uhr MESZ).

3. SAP hält an Wachstums- und Gewinnziel fest

Das Wachstum im Cloud-Geschäft bei SAP hat im dritten Quartal wieder mehr Fahrt aufgenommen.

4. NASDAQ-Riese Tesla bleibt bei Umsatz und Gewinn unter den Erwartungen

Für Anleger des Elektroautobauers Tesla wurde es am Mittwoch nachbörslich spannend, denn der Konzern von Elon Musk hat seine Bücher für das dritte Quartal geöffnet.

5. Netflix übertrifft Gewinnerwartungen

Der Streaming-Gigant Netflix hat seine Bücher geöffnet.

6. Deutsche Börse wächst auch im 3. Quartal und erhöht Prognose

Die Deutsche Börse ist auch im dritten Quartal auf Wachstumskurs geblieben.

7. Elon Musk will Twitter-Nachfolger X wohl in EU nicht mehr betreiben

Elon Musk erwägt laut einem Medienbericht, seine Online-Plattform X (ehemals Twitter) aus der Europäischen Union abzuziehen.

8. Sartorius erleidet Gewinneinbruch

Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius muss wegen der anhaltend gedämpften Investitionslaune seiner Kunden einen Gewinneinbruch verkraften.

9. Ölpreise etwas leichter

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,12 auf 88,20 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,36 auf 91,14 Dollar zurückfiel.

10. Euro notiert stabil über 1,05 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstagmorgen stabil über der Marke von 1,05 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0535 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor.