10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,8 Prozent fester bei 13.941 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

Der japanische Leitindex Nikkei verliert derzeit 1,06 Prozent auf 28.341,95 Punkte.

Während es für den Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,47 Prozent nach unten geht auf 3.500,95 Zähler, gibt der Hang Seng in Hongkong um 0,42 Prozent auf 29.184,16 Einheiten ab.

3. Commerzbank-Aktie: Commerzbank macht 2020 fast 3 Milliarden Euro Verlust

Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr einen massiven Verlust eingefahren. Für den Zeitraum bis 2024 soll außerdem eine neue Strategie auf den Weg gebracht werden. Zur Nachricht

4. Bayer-Aktie zieht nachbörslich sichtlich an: Bayer einigt sich über Verfahren für künftige Glyphosat-Klagen

Bayer hat sich im Rechtsstreit über die angeblich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat in den USA jetzt mit den Klägeranwälten auf ein neues Verfahren zur Abwicklung und Beilegung künftiger Fälle geeinigt. Zur Nachricht

5. Deutsche Bank erzielt ersten Gewinn seit 2014

Die Deutsche Bank hat trotz der Corona-Krise 2020 erstmals seit Jahren auch unter dem Strich Gewinn gemacht. Zur Nachricht

6. eBay-Aktie nachbörslich mit Kurssprung: eBay legt starke Zahlen vor

Der Online-Handelsplatzbetreiber eBay hat seine Bücher für das abgelaufene Geschäftsquartal geöffnet. Zur Nachricht

7. PayPal-Aktie nachbörslich höher: PayPal beendet 2020 als "Rekordjahr"

Der Bezahldienstleister PayPal hat seine Bücher geöffnet und sich bei Umsatz und Ergebnis verbessert. Zur Nachricht

8. FDA lässt Merck-Mittel Tepmetko für bestimmte Lungenkrebs-Form zu

Die Darmstädter Merck KGaA hat in den USA für ihre Medikament Tepmetko (Tepotinib) die Zulassung zur Behandlung einer bestimmten Form des Bronchialkarzinom erhalten. Zur Nachricht

9. Ölpreise setzen Höhenflug fort

Die Ölpreise haben am Donnerstag den Höhenflug der laufenden Woche fortgesetzt. Nachdem die Preise in den vergangenen Handelstagen zum Teil stark gestiegen waren, ging es am Morgen vergleichsweise leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 58,86 US-Dollar und damit 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 44 Cent auf 56,13 Dollar.

10. Euro gibt zum Dollar weiter nach

Der Euro hat am Donnerstag an die Kursverluste seit Beginn der Handelswoche angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2014 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2017 Dollar festgesetzt.

