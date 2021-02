Der deutsche Leitindex kletterte am Mittwoch weiter nach oben.

Der DAX eröffnete die Sitzung mit einem starken Zuwachs und näherte sich erneut der runden 14.000-Punkte-Marke. Im Verlauf verlor er etwas an Schwung, ging aber dennoch 0,71 Prozent höher bei 13.933,63 Punkten aus dem Handel. Der TecDAX konnte ebenfalls zulegen, nachdem er leicht im Plus gestartet war. Am Abend wies er Gewinne von 0,47 Prozent auf 3.495,76 Punkte aus.

Die Turbulenzen, die zuletzt durch das Kräftemessen zwischen privaten Anlegern und Hedgefonds entstanden, verblassten am Gesamtmarkt, wie es hieß. Börsianer sahen Experten zufolge in Rücksetzern wie in der Vorwoche eine willkommene Einstiegsmöglichkeit.

Der Fokus der Anleger richtete sich zudem verstärkt auf die Berichtssaison. Hierzulande begeisterte mitunter Siemens mit erhöhten Zielen für das laufende Geschäftsjahr. Daimler geriet im späten Handel in den Fokus: Der Konzern strebt die Aufteilung in PKW- und Nutzfahrzeugsparte an.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken