DAX zum Start deutlich fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Trump vertragt EU-Zollhammer -- thyssenkrupp wird wohl zur Finanzholding umstrukturiert -- ManUnited-Aktie im Fokus

Der deutsche Leitindex dürfte nach den kräftigen Verlusten vom Freitag zum Wochenstart einen Erholungskurs einschlagen. Der DAX hatte die Handelswoche am Freitag 1,54 Prozent tiefer bei 23.629,58 Punkten - und damit deutlich unterhalb der in der Vorwoche erstmals übersprungenen 24.000-Punkte-Marke - beendet.

Der TecDAX verbuchte letztlich ebenfalls herbe Verluste von 1,85 Prozent auf 3.773,69 Punkte. Der DAX dürfte sich am Montag ein gutes Stück von seinem Zoll-Schock vor dem Wochenende erholen. Nachdem US-Präsident Donald Trump bei der Einführung der zunächst für Anfang Juni angekündigten neuen Abgaben auf Einfuhren aus der EU nun Aufschub bis zum 9. Juli gewährt hat, "ist der große Showdown verschoben", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Und das reicht für die Börsen, um erleichtert aufzuatmen." Kein Handel wird heute an den Aktienmärkten in Großbritannien und den Vereinigten Staaten stattfinden, dort bleiben die Märkte feiertagsbedingt geschlossen. Dies dürfte sich auch auf den heimischen Handel auswirken, der voraussichtlich in ruhigen Bahnen verlaufen dürfte.





Die europäischen Aktienmärkte dürften mit Gewinnen starten. Der EURO STOXX 50 war am Freitag um 1,81 Prozent auf 5.326,31 Zähler abgerutscht. Die überraschende Zolldrohung von US-Präsident Trump hatte zum Wochenausklang für Verunsicherung gesorgt und die Märkte unter Druck gesetzt. Am Montag dürfte die Handelsstimmung bereits wieder freundlicher aussehen, nachdem die Trump-Administration die Zölle auf 9. Juli verschoben hatte. Trotz der positiven Tendenz dürfte der Wochenauftakt wegen Feiertagen in den USA und Großbritannien in ruhigem Fahrwasser verlaufen.





Die wichtigsten US-Börsen können am Montag feiertagsbedingt nicht auf die jüngsten Zollentwicklungen reagieren. Der Dow Jones war am Freitag 0,61 Prozent tiefer bei 41.603,07 Punkten aus dem Handel gegangen.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte bis zum Ende der Sitzung um 1 Prozent auf 18.737,21 Punkte ab. In den USA bleiben die Börsen wegen des Memorial Day geschlossen. Auf das Top-Thema des Tages, nämlich dass US-Präsident die angekündigten Zölle auf EU-Importe verschoben hat, können die US-Märkte daher nicht reagieren. US-Präsident Donald Trump hat verkündet, dass die gegen die Europäische Union verhängten Zölle bis zum 9. Juli aufgeschoben werden. Am 1. Juni sollten Zölle in Höhe von 50 Prozent in Kraft treten. Trump schrieb in einem Social-Media-Post, er habe einen Anruf von der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, erhalten, in dem sie um eine Verlängerung gebeten habe. "Es war mein Privileg, dies zu tun", schrieb er. "Sie sagte, wir werden uns schnell zusammensetzen und sehen, ob wir eine Lösung finden können", sagte Trump vor einer Schar von Reportern.