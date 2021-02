Tesla sucht nach Verstärkung im Kampf gegen "Social-Media-Eskalationen"

Aktien in diesem Artikel Tesla 714,00 EUR

• Tesla ohne PR-Abteilung• Viele Tesla-Fans und -Kunden mit direkten Twitter-Anfragen an Elon Musk• Remote-Stelle zur Bearbeitung von gegen Elon Musk gerichteter "Social-Media-Eskalationen"

Elon Musks Twitter-Präsenz verlangt nach Spezialisten

Knapp 43 Millionen Follower zählt der Twitter-Account von Tesla-Chef Elon Musk. Über diesen äußert er sich häufig unter anderem zu Tesla- und SpaceX-Updates, Produkten, Meinungen zu Tesla-Aktienkursen oder Antworten an Kunden hinsichtlich ihrer Tesla-Produkte. Dabei ist er für seine offene und häufige Kommunikation mit Tesla-Kunden bekannt. Zudem: Eine Tesla-PR-Abteilung soll seit dem vergangenen Jahr nicht mehr existieren, Anrufe oder E-Mails beim Kundendienst Teslas sind laut einem Bericht von "EFAHRER.CHIP" eher selten von Erfolg gekrönt. Geht es nach Elon Musk bzw. nach Tesla, sollten sich alle Kunden bezüglich ihrer Fragen und Beschwerden über die unternehmenseigene Tesla-App an das Unternehmen richten, so das Portal.

Nicht verwunderlich also, dass immer mehr Tesla-Fans und -Fahrer eigenständig versuchen, über Twitter direkt mit Elon Musk in Kontakt zu treten. So finden sich unter den Tweets oftmals mehrere tausend Kommentare, die eine Flut an Anfragen und Beschwerden beinhalten. Diese hohe Anzahl macht es Elon Musk unmöglich, alle Kommentare zu beantworten. Wie einem Bericht von "Business Insider" zu entnehmen ist, sieht es nun so aus, dass Tesla extra hierfür einen Spezialisten einstellen möchte, um etwas von der Social-Media-Last von Elon Musk abzunehmen. In einer Stellenausschreibung sucht Tesla nach einem Vollzeit-"Energy Customer Support Specialist" für den Sales und Customer Support, insbesondere für die Bearbeitung von gegen Tesla-Chef Elon Musk gerichteten "Social-Media-Eskalationen".

Bearbeitung von Eskalationen gegen Tesla-Chef Elon Musk

"Tesla Energy Support Spezialisten bearbeiten eine Vielzahl von Kundenproblemen und bieten gleichzeitig einen spitzenmäßigen Kundenservice", so die Stellenausschreibung. "Die Rolle des Energy Support Spezialisten ist es, Kundenbeschwerden über geeignete Kanäle zu lösen oder zu deeskalieren. Gegen den Chef persönlich gerichtete Social-Media-Eskalationen sollen kritisch beäugt und adressiert werden." Dabei befindet sich ein Energy Support Spezialist an vorderster Front und soll ein Level an Professionalität an den Tag legen, das die Erwartungen der Kunden übersteigt.

Bislang ist es jedoch unklar, ob die neue Stelle wirklich dafür angedacht ist, Elon Musk von der Social-Media-Last zu befreien oder ob dessen Beiträge lediglich ergänzt werden sollen, so der "Business Insider"-Bericht. Dem Bericht nach ist es allerdings wahrscheinlicher, dass die Aufgabe darin bestehen wird, die sozialen Medien aktiv nach Kundenbeschwerden abzusuchen und diese zu bearbeiten. Bei der Stelle handelt es sich um eine "Remote Position", was bedeutet, dass die Rolle des Energy Support Spezialisten per Fernarbeit erfüllt wird. Zu den notwendigen Qualifikationen für den Job gehören mitunter eine gute Internetverbindung, ein ruhiger Arbeitsplatz, Callcenter-Erfahrung von mindestens einem Jahr, sowie ein offenes Ohr für konstruktives Feedback.

Philipp Beißwanger / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com, Hadrian / Shutterstock.com