Elon Musk macht Pause: Tesla-Chef gönnt sich Twitter-Auszeit

• Mit einem Tweet kündigt Musk seine Twitter-Pause an• Dauer der Auszeit unbekannt• Zuletzt rege Twitter-Aktivitäten von Musk

Der Nachrichtendienst Twitter ist das erklärte Sprachrohr von Tesla-Chef Elon Musk . Doch der umtriebige Tesla-Chef will der Plattform nun für eine Weile den Rücken kehren.

"Ich bin eine Weile weg von Twitter"

Mit einem Tweet verkündete er die geplante Auszeit am Dienstagabend: "Ich bin eine Weile weg von Twitter", so die kurze Ankündigung des Tesla-Chefs.

Wie lange seine knapp 45 Millionen Twitter-Follower auf eine aktive Beteiligung des Milliardärs auf der Plattform verzichten müssen, ließ Musk offen. Allerdings hatte er in der Vergangenheit immer mal wieder kleine Twitter-Pausen angekündigt, die in der Regel nie länger als einige wenige Tage gedauert hatten. Erst im Juni 2020 hatte er sich kurzzeitig verabschiedet, war aber bereits nach rund 3 Tagen wieder auf der Plattform aktiv.

Im November 2019 hatte er sogar kurzzeitig seinen endgültigen Twitter-Abschied angekündigt, ein halbes Jahr zuvor soll er seinen Twitter-Account eigenen Angaben zufolge sogar zwischenzeitlich gelöscht haben. Lange ausgehalten hat es Musk ohne seine Lieblingsplattform aber in allen Fällen nicht.

Zuletzt aktive Twitter-Beteiligung am Börsengeschehen

In den letzten Tagen hatte der Tesla-Chef das Medium verstärkt genutzt, um aktuelle Börsenentwicklungen unter die Lupe zu nehmen - das hatte für teils deutliche Kursbewegungen an den Finanzmärkten gesorgt. So supportete er unter anderem öffentlichkeitswirksam die "WallStreetBets"-Bewegung auf Reddit, wo sich Kleinanleger zusammengeschlossen hatten, um in großem Stil GameStop-Aktien zu kaufen. Die Unterstützung des Tesla-Chefs stachelte die Reddit-Community zusätzlich an.

Auch seine Empfehlung für das DIY-Portal Etsy und sein Ratschlag, den Messenger Signal zu nutzen, hatte jeweils für Bewegung an den Märkten gesorgt. Im Falle von Signal war sogar ein komplett unbeteiligtes Unternehmen Nutznießer der Musk-Tweets: Signal Advance, das fälschlicherweise von vielen Anlegern als Signal-Betreiber identifiziert wurde, erlebte an der Börse einen satten Kurssprung.

Und auch die Kryptocommunity konnte sich zuletzt über die Twitter-Unterstützung des Tesla-Chefs freuen, der Bitcoin legte deutlich zu, nachdem die Kryptowährung von Musk in seinem Twitter-Profil als Hashtag hinterlegt wurde.



