Nach GameStop-Höhenflug: Investor Mark Cubans Tipp für Day Trader

• Wallstreetbets hat an der Börse für Furore gesorgt• Auch Elon Musk und Mark Cuban supporten die Community• Cuban rät: Hausaufgaben machen

Eine Gruppe von Privatanlegern schloss sich kürzlich über ein Internetforum zusammen, um gezielt Aktien von Unternehmen zu kaufen, die auf den Shortlisten großer Hedgefonds standen. Auf diesem Weg verhalfen sie nicht nur Aktien wie GameStop, AMC oder BlackBerry zu neuem Leben, sondern zwangen auch große Shortseller zu einem Short Squeeze - angesichts der massiven Kurssteigerungen am Markt mussten sie ihre Shortpositionen auflösen und Aktien zum aktuellen Marktpreis erwerben, was die Kurse zusätzlich anschob.

Unterstützt wurden sie dabei von Milliardären wie Elon Musk und Mark Cuban, die auf Twitter ihre Zustimmung zu den Marktentwicklungen ausdrückten und dem Reddit-Forum r / WallStreetBets, über das sich zahlreiche Anleger zu Aktienkäufen abgesprochen hatten, zu noch größerer Bekanntheit verhalfen und die Community damit zu weiteren Aktienkäufen antrieben. Sogar Cubans 11-jähriger Sohn ist auf den Zug aufgesprungen und hat Aktien von AMC und BlackBerry gekauft, so Cuban unlängst im Interview mit CNBC, Informationen zu den Trades habe er von TikTok erhalten, so der Investor weiter weiter.

Anleger sollen ihre Hausaufgaben machen

Auch wenn Cuban sich mit den zahlreichen Kleinanlegern solidarisiert, die etablierten Hedgefonds in den vergangenen Tagen die Butter vom Brot genommen haben, hat der Milliardär dennoch einen wichtigen Rat an Day Trader. "Machen Sie ihre Hausaufgaben", rät er all jenen, die "long" und "loud" seien.

Am Ende sei genau dies, nämlich long und dabei laut zu sein, seit Generationen der Weg gewesen, auf dem Aktien bewegt werden, so Cuban im E-Mail-Interview mit BnnBloomberg. Jetzt stehe dieser Weg eben auch kleinen Händlern zur Verfügung und kann diese stärken, betont der Investor.

Cuban selbst ist in der Vergangenheit sowohl als Aktienkäufer als auch als Shortseller in Erscheinung getreten, würde aber aktuelle Hype-Aktien nicht kaufen. Dies sei einfach nicht sein Ding. Für hochriskant hält er derartige Anlegen zwar offenbar nicht, rät Investoren aber, sich gründlich zu informieren. Die Hausaufgaben zu machen sei "Teil der Lernerfahrung", dennoch hält er Forex Trading, das aktuell überall täglich beworben werde, für gefährlicher.

Gewinner aber auch Verlierer

Der Hype um GameStop, AMC und zahlreiche andere stark geshortete Aktien, die von Kleinanlegern in neue Höhen gepusht wurden, hat unter kleinen Investoren Gewinner hervorgebracht. Insbesondere wer in der Frühphase des Hypes Aktien nahe ihrer Tiefststände gekauft hat, hat nach nur wenigen Tagen eine mehr als ansehnliche Performance im Depot. Hedgefonds sind unterdessen die Verlierer der Entwicklung, denn sie mussten nicht nur einen Teil ihrer Shortpositionen auflösen, sondern sind teilweise sogar in finanzielle Schieflage geraten.

Doch allzu nachhaltig dürfte diese Entwicklung nicht sein, denn die Aktien von GameStop & Co. sind bereits seit langem in Kursregionen angekommen, die nicht durch die Geschäftsentwicklung zu rechtfertigen sind. Hinzu kommt: Um tatsächlich an den Trades zu verdienen, müssen die WallStreetBets ihre Aktien wieder verkaufen und Kasse machen - was die Aktienkurse unweigerlich wieder sinken lassen wird. Kurzzeitig wurde also Kapital von den Hedgefonds an den Markt transferiert, wo zu diesem Zeitpunkt vorrangig Kleininvestoren aktiv waren.

Shortseller - obwohl am Markt wenig beliebt - haben dennoch eine wichtige Aufgabe: Sie wirken als Korrektiv und verhindern Blasenbildungen oder schwächen sie zumindest ab. Die Kursrally bei GameStop und Co. zeigt eine deutliche Blasenbildung, dass die Titel der betroffenen Unternehmen auch in einigen Wochen und Monaten noch in diesen Kursregionen zu finden sind, scheint mehr als unwahrscheinlich. Verlierer der Entwicklung sind Anleger, die dann noch im Markt sind und ihre Anteile nicht schnell genug verkaufen bekommen.



