Volvo Cars kann im zweiten Halbjahr aufholen

Den im ersten Halbjahr wegen der Corona-Krise aufgelaufenen Verlust konnten die Schweden so noch in einen Jahresgewinn verwandeln. Im Gesamtjahr fuhr das zum chinesischen Autobauer Geely gehörende Unternehmen unter dem Strich einen Gewinn von 7,8 Milliarden Schwedischen Kronen (770 Mio Euro) ein und damit rund 19 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie Volvo am Donnerstag in Göteborg mitteilte.

Der Umsatz schrumpfte um gut 4 Prozent auf fast 263 Milliarden Kronen, weil Volvo mit 661 713 Autos rund 6 Prozent weniger verkaufte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel um 40 Prozent auf 8,5 Milliarden Kronen. Das zweite Halbjahr sei allerdings im Verkauf das stärkste Halbjahr in der Geschichte von Volvo gewesen, hieß es. 2021 rechnet Vorstandschef Hakan Samuelsson mit einem Wachstum bei Verkäufen und Umsatz. Unter der Voraussetzung, dass sie die Märkte weiter normalisieren, erwartet das Management eine Rückkehr der Profitabilität zum Vorkrisenniveau.

Der Pkw-Hersteller ist seit langem vom schwedischen Nutzfahrzeughersteller Volvo AB getrennt und gehört dem chinesischen Autokonzern Geely, der aber auch in bedeutendem Maß an Volvo AB beteiligt ist.

/men/nas/jha/

GÖTEBORG (dpa-AFX)

Bildquellen: Volvo