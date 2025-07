Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Geely. Die Geely-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 2,04 EUR.

Um 09:22 Uhr wies die Geely-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 2,04 EUR nach oben. In der Spitze legte die Geely-Aktie bis auf 2,04 EUR zu. Bei 2,02 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden heute 2.040 Geely-Aktien gehandelt.

Am 27.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,12 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,87 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Geely-Aktie ist somit 57,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Geely seine Aktionäre 2024 mit 0,330 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,425 CNY je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Geely am 15.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,60 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Geely 0,17 HKD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56,92 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 77,51 Mrd. HKD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 14.08.2025 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Geely möglicherweise am 25.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Geely-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,48 CNY je Aktie.

