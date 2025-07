Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Geely. Das Papier von Geely gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 2,01 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:03 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 2,01 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Geely-Aktie bis auf 2,01 EUR. Bei 2,01 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2025 auf bis zu 2,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 16,90 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,87 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Geely-Aktie damit 130,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,330 HKD an Geely-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,425 CNY.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Geely am 15.05.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,17 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56,92 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 77,51 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Geely am 14.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Geely rechnen Experten am 25.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,47 CNY je Geely-Aktie.

