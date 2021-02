Unilever-Titel fallen: Unilever überraschend mit rückläufigem Ergebnis

Der Nettogewinn von Unilever ging um etwa 50 Millionen auf 5,58 Milliarden Euro zurück, während Analysten nach einem von dem Konsumgüterkonzern zusammengestellten Konsens mit einem Anstieg auf 7,01 Milliarden Euro gerechnet hatten.

Das niederländisch-britische Unternehmen mit bekannten Marken für Lebens-, Reinigungsmittel sowie Körperpflege erklärte, man sei in guter Verfassung in das Jahr 2021 gestartet und zuversichtlich, sich an ein veränderntes Umfeld schnell anpassen zu können.

Der Umsatz sank um 2,4 Prozent auf 50,72 Milliarden Euro - negative Wechselkurseffekte schmälerten das Wachstum um 5,4 Prozent.

Für das vierte Quartal sollen die Aktionäre eine Dividende von je 0,4268 Euro bekommen.

An der EURONEXT verlieren Unilever-Aktien 3,57 Prozent auf 47,50 Euro.

