10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Der DAX hält sich rund eine Stunde vor Handelseröffnung knapp im Plus bei 13.919,40 Punkten.

2. Börsen in Fernost tendieren uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei notiert 0,19 Prozent im Minus bei 30.236,09 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,58 Prozent nach oben auf 3.676,44 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong 1,22 Prozent auf 30.705,57 Einheiten verliert.

3. thyssenkrupp beendet Gespräche über Verkauf der Stahlsparte - thyssenkrupp-Aktie nachbörslich mit Abschlägen

Der Industriekonzern thyssenkrupp muss nun doch an seinem Stahlgeschäft festhalten. Zur Nachricht

4. K+S-Aktie bricht nachbörslich ein: BaFin veranlasst Prüfung von Konzernabschluss 2019 und Halbjahresbericht

Die Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) nimmt den Konzernabschluss des Salz- und Düngemittelkonzerns K+S für das Jahr 2019 unter die Lupe. Zur Nachricht

5. Tilray-Aktie bricht nachbörslich nach oben aus: Tilray-Bilanz deutlich über den Erwartungen

Die erste Bilanz von Tilray nach der Ankündigung der Fusion mit dem Konkurrenten Aphria wurde mit Spannung erwartet. Zur Nachricht

6. Etappen früher erreichbar? Daimler-Chef Källenius rechnet mit höherem E-Auto-Absatz

Der Autobauer Daimler nimmt laut Konzernchef Ola Källenius bei der Elektromobilität allmählich Fahrt auf. Zur Nachricht

7. Varta-Aktie vorbörslich tiefrot: Varta übertrifft mit starkem Jahresschluss Erwartungen und will erstmals seit IPO Dividende ausschütten

Der Batteriekonzern Varta hat im vergangenen Jahr vor allem vom Geschäft mit Akkus für kabellose Kopfhörer profitiert. Zur Nachricht

8. Daimler macht im Corona-Jahr 2020 deutlich mehr Gewinn - Dividende rauf

Der Auto- und Lastwagenbauer Daimler hat das Corona-Jahr 2020 weitaus besser überstanden als erwartet und setzt sich wieder deutlich höhere Ziele. Zur Nachricht

9. Ölpreise im Minus

Die Ölpreise geben am Donnerstagmorgen nach.

10. Euro fängt sich nach Kursrutsch

Der Euro hat sich am Donnerstag nach den Kursverlusten der vergangenen beiden Handelstage erst einmal stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,2046 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

