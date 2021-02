Daimler macht im Corona-Jahr 2020 deutlich mehr Gewinn - Dividende rauf. Varta will erstmals seit IPO Dividende ausschütten. Debatte um AstraZeneca-Impfstoff: Immunologe für dritte Nachimpfung. GameStop-Hype: Youtube-Star 'Roaring Kitty' vor Anhörung verklagt. Rückendeckung für VW in 'Dieselgate'-Streit vor Oberstem US-Gericht. Tilray-Bilanz deutlich über den Erwartungen.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag etwas stabilisieren. Der DAX notiert rund eine Stunde vor Erklingen der Startglocke knapp auf grünem Terrain bei 13.920,60 Punkten. Der TecDAX zeigt sich daneben etwas schwächer. Nachdem sich der deutsche Leitindex zwei Tage in Folge schwächer präsentiert hatte, könnte er sich am Donnerstag nun wieder etwas fangen. In der vergangenen Woche hatte er bei 14.169 Punkten gar einen neuen Rekordstand erreicht, Anschlussgewinne blieben jedoch aus. Wie Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axi erklärt, beschäftige die Anleger weiter der Zinsanstieg für Anleihen bei gleichzeitig weniger attraktivem Bewertungsniveau an den Aktienmärkten. Zugleich herrsche jedoch Optimismus bezüglich einer Besserung der Pandemie-Lage. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Am Donnerstag dürften sich Anleger an den europäischen Handelsplätzen zurückhalten. Der EuroSTOXX 50 tritt vorbörslich auf der Stelle. Auch im Donnerstagshandel dürfte die Konsolidierung erst einmal weiter gehen, ausgelöst von den steigenden Renditen, mit einer Outperformance von Banken, Rohstoff-Titeln und Ölwerten auf der einen und einer Underperformance zinsreagibler Titel auf der anderen Seite, heißt es. Im Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed gab es keinen Hinweis auf eine baldige Änderung der lockeren Geldpolitik. Im Blick steht nun Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia, der so genannte Philly-Fed, am Nachmittag. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street zeigte sich zur Wochenmitte antriebslos. Der Dow Jones ging etwas leichter in den Handel und pendelte lange um die Nulllinie. Nachdem sich die US-Anleihen stabilisierten, konnte sich der Leitindex etwas in die Gewinnzone vorarbeiten. Zur Schlussglocke stand ein kleiner Gewinn von 0,29 Prozent bei 31.613,02 Punkten an der Tafel. Der NASDAQ Composite verlor bereits zum Start deutlich und behielt diese Tendenz im weiteren Verlauf bei. Er gab letztlich 0,58 Prozent auf 13.965,49 Zähler nach. Nach den neuen Höchstständen vom Vortag schienen den Börsen am Mittwoch die Puste ausgegangen zu sein. Als bremsend wurde von Marktteilnehmern die zuletzt deutlich gestiegenen Anleiherenditen gesehen, worunter Asset-Klasse Aktien leiden sollen. Zuletzt kamen diese wieder etwas zurück. "Doch wenn die Renditen beginnen zu rasch zu steigen, dürfte sich die Stimmung am Aktienmarkt rasch drehen", so Marktbeobachter Craig Erlam laut dpa. An Konjunkturdaten standen vor allem die Einzelhandelsumsätze für Januar im Fokus, die viel stärker gestiegen sind als erwartet. Gegenüber dem Vormonat wurde ein Wachstum von 5,3 Prozent verzeichnet, was an den Direktzahlungen über 600 US-Dollar liegen könnte, die die Haushalte aus dem im Dezember beschlossenen Stimuluspaket erhielten. Derweil sind die Erzeugerpreise im Januar um 1,3 Prozent gestiegen, was der stärksten Zunahme seit Dezember 2009 entspricht. Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed brachte hingegen kaum Impulse. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken