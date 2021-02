Jim Cramer: Diese Themen könnten zu den "sieben Todsünden" am Aktienmarkt werden

• Cramer: Mit einigen Themen lässt sich auf "himmlische Weise" Geld verdienen• Themen, die die Märkte antreiben, könnten sich ins Negative verkehren• Anleger sollten in den kommenden Monaten besonders aufpassen

Nach dem Crash im vergangenen Jahr erholten sich die Aktienmärkte kräftig und konnten sich zu neuen Höhen aufschwingen. Die Stimmung am Markt ist trotz Lockdowns vielerorts positiv und so konnten unter anderem sowohl der US-Leitindex Dow Jones als auch der DAX im Februar neue Rekorde erklimmen. Doch Jim Cramer von CNBC warnte jüngst in seiner Sendung "Mad Money" vor zu vielen guten Dingen auf einmal, die sich ins Negative verkehren könnten.

Anleger sollten die Augen offen halten

"Wenn viele, viele Dinge funktionieren, geraten Sie in eine Situation, in der Investoren Tonnen von Schulden abbauen, weil alles nicht zu übersehen scheint und sich jeder Schritt wie ein Superzyklus anfühlt", so Cramer. "Dann wirst du überfordert und die Dinge laufen schlecht."

Cramer wies daher auf sieben Themen hin, die den Markt höher treiben und mit denen sich im aktuellen Marktumfeld gut Renditen erzielen lassen, die allerdings zu den "sieben Todsünden" am Aktienmarkt werden könnten. Deshalb sollten Anleger seiner Meinung nach in den kommenden Monaten besonders aufpassen und nach Anzeichen suchen, die vermuten lassen, dass der Aufwärtstrend stoppt: "Im Moment sind wir im Klaren, aber Sie müssen diese sieben Themen wie ein Falke beobachten, denn irgendwann werden sie hässlich", erklärt Cramer. "Könnte Monate dauern, könnte Jahre dauern. In jedem Fall möchten Sie nicht dabei bleiben", wenn es passiert, so der Börsenkenner.

Diese Themen könnten zu den "sieben Todsünden" werden

Eine von Cramers sieben Todsünden ist die Wiedereröffnung des Handels, die er als "Geisel der Pandemie" bezeichnet. Denn Cramer sieht eine Gefahr in weiter steigenden Infektionszahlen, zumal nun die neuen Virus-Mutanten grassieren. Cramer spricht dabei insbesondere von dem "neuen südafrikanischen Stamm, der resistenter gegen die Impfstoffe ist".

Die zweite Art, um auf himmlische Weise Geld zu verdienen, die sich ins Negative verkehren könnte, ist laut Cramer der Häusermarkt: "Wenn sich die Wirtschaft verbessert und die Zinsen noch weit entfernt steigen, wird der Immobilienbullenmarkt verletzt. Das ist unvermeidlich. Es könnte Jahre dauern, bis es zu einem Problem wird, es könnte ein Jahr dauern", so Cramer.

Cramers Meinung nach könnten sich auch Industrieaktien als eine der "sieben Todsünden" entpuppen. "Diese Aktien funktionieren nur, wenn sich die Beschäftigung belebt und das Geschäft schnell zurückschnappt", erklärt Cramer. "Wenn die Erholung ins Stocken gerät, sind sie auf der Basis des Preis-Leistungs-Verhältnis wahnsinnig teuer."

Auch Aktien aus dem Energiesektor sollten Anleger Cramer zufolge mit Vorsicht genießen: "Es sieht jetzt sicher gut aus, aber das liegt daran, dass die OPEC diszipliniert ist", so Cramer. Der "Mad Money"-Gastgeber geht davon aus, dass die Ölpreise irgendwann so hoch sein werden, dass Saudi-Arabien die Produktion nicht mehr weiter einschränken kann. Trete dies ein, würde es die Ölproduzenten hart treffen.

Auch mit Banken sei laut Cramer derzeit auf "himmlische Weise" Geld zu verdienen: "Sie sind großartig, solange die Zinssätze steigen, aber nicht zu hoch, da dies die Kreditnachfrage wirklich unter Druck setzt". Cramer fügt hinzu, dass dies allerdings ein "unvermeidlicher Teil des Konjunkturzyklus" sei.

Zur individuellen Aktienauswahl, mit der Anleger aktuell gute Rendite erzielen können, sagt Cramer: "Es gibt nur wenige Aktien wie GameStop, die für einen Short-Squeeze in Frage kommen". Cramer warnt, mit einem Seitenhieb auf die Anhängerschaft des Räubers Robin Hood, der die Reichen der Legende nach bestahl und sein Diebesgut den Armen gab: "Ohne bessere Clearingsysteme könnten viele fröhliche Gefährten verletzt werden."

Ebenfalls als eine der "sieben Todsünden" könnten sich laut Cramer SPACs (Special Purpose Acquisition Company) herausstellen. "Viele dieser Aktien sind aufregend und alle scheinen eine Mission zu haben, aber in den letzten Monaten haben wir immer mehr sogenannte SPACs gesehen, und das Ganze fühlt sich übertrieben an", so der "Mad Money"-Host. "Es wird einen Wendepunkt geben, an dem wir anfangen, mit minderwertigen SPACs überhäuft zu werden, und die ganze Gruppe unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbricht ... [aber] wir sind noch nicht da", erklärt Cramer.

Redaktion finanzen.net

