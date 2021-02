Nach GameStop-Aktienrausch: Reddit sichert sich mit Finanzierungsrunde Millionen - und will expandieren

• Online-Community wird durch WallStreetBets-Bewegung Aufmerksamkeit zuteil• Gesamtes Marketingbudget in Super-Bowl-Werbung gesteckt• Millionenschwere Finanzierungsrunde treibt Zukunftspläne an

Reddit rückt durch WallStreetBets-Bewegung in den Fokus

Seit dem Hype um die WallStreetBets-Bewegung, im Zuge derer Aktienkurse von Unternehmen wie GameStop und AMC von Kleinanlegern in die Höhe getrieben wurden, um bei Hedgefonds mit Shortpositionen gegen die Papiere dramatische Verluste zu erreichen, ist die Online-Community Reddit in aller Munde. Im Unterforum "WallStreetBets", wonach die Bewegung benannt ist, wurde die Attacke gegen Shortseller erstmals gestartet. Damit hat die Plattform, die vielen vorher vielleicht gar nicht bekannt war, ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit bekommen. Dabei wurde Reddit bereits 2005 von Steve Huffman und seinem damaligen Kommilitonen Alexis Ohanian gegründet. Benutzer können auf der Plattform Texte, Fotos, Videos oder Links in verschiedenen thematischen Unterforen teilen, andere Nutzer können die Beiträge dann hoch- oder runterwählen. Das Hochwählen eines Posts entspricht in seiner Funktion Facebooks Like-Button, das Herunterwählen drückt hingegen Abneigung aus. Nachdem Reddit anfangs noch relativ unbekannt war, mauserte sich die Webseite nach und nach zu einem Forum für die breite Masse, was auch in der riesigen Auswahl der Unterforen begründet liegt. Aktuell bemisst Reddit etwa 52 Millionen aktive Nutzer, mehr als 100.000 verschiedene Foren und über 50 Milliarden monatliche Aufrufe, wie das Unternehmen auf seiner Homepage schreibt. Laut eigenen Angaben habe die Community während der Corona-Pandemie einen deutlichen Nutzerzuwachs verzeichnet, die WallStreetBets-Bewegung verlieh dem Online-Anbieter einen weiteren Wachstumsschub.

Mit Super-Bowl-Werbespot zu mehr Aufmerksamkeit

Im Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga, dem Super Bowl, wurde Reddit am 8. Februar außerdem weitere Aufmerksamkeit zuteil, indem das Unternehmen in der Werbepause einen fünfsekündigen Werbespot zeigte, der sich unter anderem auf die WallStreetBets-Community bezog. "Wenn Sie das hier lesen, bedeutet das, dass unsere Wetten aufgegangen sind", war in dem Textblock zu lesen. "Große Werbespots bei Sportveranstaltungen sind teuer, deshalb konnten wir keinen ganzen Spot kaufen. Aber wir waren inspiriert und beschlossen, unser Marketingbudget für 5 Sekunden Sendezeit auszugeben."

Anschließend lobte die Plattform das Gemeinschaftsgefühl, das in den Unterforen herrsche und den Einfluss, den dieses auf die Welt habe: "Mächtige Dinge passieren, wenn sich Menschen um etwas scharen, das ihnen wirklich am Herzen liegt. Und es gibt einen Ort dafür. Er heißt Reddit." Dabei sei es nicht von langer Hand geplant gewesen, beim diesjährigen Super Bowl zu werben, wie Marketingchefin Roxy Young gegenüber CNN bestätigte. "Aber wir waren in den letzten Wochen so inspiriert von der Kraft unserer Communities, dass wir dies in Zusammenarbeit mit unseren Agenturpartnern bei R/GA in nur wenigen Tagen auf die Beine gestellt haben." Laut Young war der Werbespot in New York, LA, Atlanta, Chicago, Dallas, San Francisco, Philadelphia, Boston und Washington, DC zu sehen.

Reddit verdoppelt Bewertung mittels Finanzierungsrunde

Reddits steigende Beliebtheit wirkt sich auch auf den Firmenerfolg aus. "Immer wieder haben wir die Macht der Gemeinschaft und der Verbindung mit dem Wachstum und der Entwicklung dieser Gemeinschaften und der Menschen dahinter gesehen", so das Unternehmen in einem Blogeintrag Anfang Februar. "Heute freuen wir uns, einen weiteren Schritt in unserer Entwicklung zu machen und eine neue Finanzierungsrunde anzukündigen." In einer Serie-E-Runde konnte Reddit nun mehr als 250 Millionen US-Dollar an Investitionsgeldern einnehmen. Wie ein Sprecher des Hauptgeldgebers Vy Capital gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigte, kommt der Forenanbieter damit auf einen Wert von 6 Milliarden US-Dollar. Im Zuge der letzten Finanzierungsrunde im Februar 2019 wurde Reddit laut Wall Street Journal noch mit 3 Milliarden US-Dollar bewertet. Dabei seien in der aktuellen Runde sowohl neue als auch vorherige Investoren involviert gewesen, wie das Unternehmen in seinem Blog mitteilt. Neben Vy Capital sollen aktuell laut Wall Street Journal auch Andreessen Horowitz und Tencent investiert sein. "Es ist ein guter Markt für eine Geldbeschaffung", so Reddit-Mitgründer Huffman laut dem Blatt. "Die Bewertungen sind im Moment sehr hoch. Es schadet nie, Geld zu beschaffen, wenn es eine Gelegenheit dazu gibt, und Reddit hatte ein starkes Jahr." Im Vergleich zum Vorjahr seien etwa die Werbeeinnahmen im letzten Quartal um 90 Prozent gestiegen.

Neues Kapital soll Pläne vorantreiben

Mit den frischen Geldern will das Unternehmen sich für die Zukunft positionieren, wie aus dem Blogeintrag zu entnehmen ist. So soll nicht nur die eigene Werbe-Sparte ausgebaut, sondern auch das internationale Wachstum deutlich angekurbelt werden. Auch mit neuen Video-Tools will man Nutzer an sich binden. So kaufte die Online-Community erst im Dezember die Kurzvideoplattform Dubsmash auf, deren Video-Werkzeuge man auf die eigene Plattform bringen will. 2021 will Reddit außerdem die Anzahl seiner Mitarbeiter verdoppeln. "Nicht nur das Wachstumstempo ist überraschend, sondern auch, dass ein so relativ schlankes Team hinter einer der meistbesuchten Websites der Welt steht", so das Unternehmen in seinem Blog.

