VW-Finanzsparte: Volkswagen steigt ins Fahrrad-Leasinggeschäft ein

Künftig sollen angesichts der rasant steigenden Nachfrage nach Elektrofahrrädern sowohl Leasing- als auch Finanzierungsangebote getätigt werden, kündigte der Wolfsburger DAX -Konzern an. Das Leasingangebot richte sich an Unternehmen und ihre Mitarbeiter, das Finanzierungsangebot an Privatkunden.

"Durch die rasante Entwicklung bei E-Bikes können wir über absatzfördernde Finanzierungs- und Leasingangebote viele Kunden erreichen", sagte Lars Henner Santelmann, CEO der Volkswagen Financial Services AG. Hier gebe es klare Parallelen zur Automobilindustrie, so der Manager. Aktuell würden etwa 600 Fahrradhändler in Deutschland das neue Finanzierungsmodell anbieten.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com