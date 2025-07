Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger greifen bei Volkswagen (VW) vz am Vormittag zu

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 102,55 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 102,55 EUR zu. Bei 103,20 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162.795 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 114,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Abschläge von 23,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,56 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 114,70 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 4,34 EUR gegenüber 6,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 80,81 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 75,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 17,74 EUR je Aktie aus.

