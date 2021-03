10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor dem Erklingen der Startglocken 0,86 Prozent tiefer bei 13.961,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit herben Verlusten

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 2,13 Prozent auf 28.930,11 Zähler.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 2,08 Prozent einbüßt auf 3.502,51 Punkte, fällt der Hang Seng in Hongkong um 2,20 Prozent zurück auf 29.221,68 Einheiten.

3. Siemens Energy ersetzt Beiersdorf ab 22. März im DAX

Siemens Energy rückt in die Topliga der Deutschen Börse auf. Zur Nachricht

4. Merck weitet operative Marge aus und erhöht Dividende

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert und die operative Gewinnmarge ausgeweitet. Zur Nachricht

5. Evonik erfüllt seine Ziele - Dividende konstant

Evonik hat im vierten Quartal bei leicht rückläufigem Umsatz deutlich weniger verdient. Das bereinigte EBITDA ging um 17 Prozent auf 418 Millionen Euro zurück. Zur Nachricht

6. Vonovia übertrifft Gewinnerwartungen - Dividende und Prognose bestätigt

Vonovia hat im abgelaufenen Jahr beim operativen Gewinn FFO dank Synergiegewinnen aus Zukäufen, höheren Mieterlösen und des Ausbaus des margenstarken Servicegeschäfts den oberen Rand der Prognosespanne übertroffen. Zur Nachricht

7. Lufthansa schreibt im Schlussquartal geringeren Verlust als erwartet

Die Deutsche Lufthansa hat im vierten Quartal einen geringeren Verlust geschrieben als erwartet. Zur Nachricht

8. Knorr-Bremse peilt 2021 wieder Umsatzplus an

Nach einem von der Corona-Pandemie beeinträchtigten Jahr blickt der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse wieder etwas optimistischer nach vorne. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen vor OPEC-Treffen

Die Ölpreise sind am Donnerstag vor einem wichtigen Treffen des Ölverbunds Opec+ gestiegen. Am Markt wird überwiegend mit einer Anhebung der Förderung gerechnet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,59 US-Dollar. Das waren 52 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 42 Cent auf 61,70 Dollar.

10. Euro stabil über 1,20 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2055 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: Val Thoermer / Shutterstock.com