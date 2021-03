10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,23 Prozent höher bei 14.573,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost im Plus

Der japanische Leitindex Nikkei legte letztlich 0,6 Prozent auf 29.211,64 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite aktuell 1,98 Prozent auf 3.424,23 Zähler. Daneben verbucht der Hang Seng in Hongkong ein Plus von 1,21 Prozent auf 29.257,78 Stellen.

3. LANXESS erhöht Dividende - EBITDA soll 2021 zulegen

Der Spezialchemiekonzern LANXESS hat im Pandemie-Jahr 2020 seine eigenen Ziele erreicht und ist zuversichtlich in das Jahr 2021 gestartet. Zur Nachricht

4. Fraport-Aktie: Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen weiterhin unterirdisch

Die anhaltenden Reisebeschränkungen wegen der COVID-19-Pandemie haben das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen auch im Februar einbrechen lassen. Zur Nachricht

5. TRATON will trotz roter Zahlen Dividende ausschütten

Die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding TRATON rechnet in diesem Jahr im laufenden Geschäft wieder mit einem deutlichen Aufschwung. Zur Nachricht

6. Nach Wirecard-Skandal: Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank gibt Mandat auf

Der wegen Wirecard in die Kritik geratene Deutsche-Bank-Aufsichtsrat Alexander Schütz legt sein Mandat bei dem Geldhaus nieder. Zur Nachricht

7. K+S lässt nach Milliardenverlust die Dividende ausfallen

Ein schwaches Geschäft mit Auftausalz wegen des milden Winteranfangs hat den Dünger- und Salzkonzern K+S zum Jahresende hin belastet. Zur Nachricht

8. SAP-Rivale Oracle verdoppelt Gewinn im ersten Quartal fast

Das starke Cloud-Geschäft mit IT-Anwendungen und Speicherplatz im Internet hat dem SAP-Rivalen Oracle im jüngsten Quartal weiter Anschub gegeben. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen und haben damit an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wurde Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent bei 68,30 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt und damit 40 Cent höher als am Mittwoch. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 44 Cent auf 64,88 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Donnerstag vor der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro mit 1,1922 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

