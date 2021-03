LANXESS erhöht Dividende - EBITDA soll 2021 zulegen

Der MDAX -Konzern geht davon aus, dass sich viele seiner Kundenindustrien in diesem Jahr erholen werden, und erwartet daher für das Gesamtjahr einen Anstieg des EBITDA vor Sondereinflüssen auf 900 Millionen bis 1 Milliarde Euro.

Im vergangenen Jahr verdiente LANXESS operativ und bereinigt 862 Millionen Euro nach 1,019 Milliarden im Jahr 2019. Damit erreichte der Kölner Konzern sein selbst gestecktes und zuletzt auf 820 bis 880 Millionen Euro eingegrenztes EBITDA-Ziel vor Sondereinflüssen.

Der Konzernumsatz schrumpfte im Jahr 2020 um 10,3 Prozent auf 6,104 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis aus fortzuführendem Geschäft stieg deutlich auf 908 von 240 Millionen Euro. Grund dafür ist der Verkaufserlös der Anteile am Chemiepark-Betreiber Currenta, den LANXESS Ende April abgeschlossen hatte. Die Aktionäre sollen mit 1,00 Euro je Aktie eine höhere Dividende als im Vorjahr mit damals je 0,95 Euro erhalten.

Im Schlussquartal entwickelte sich das Geschäft bei LANXESS besser als erwartet. Der bereinigte operative Gewinn lag, wie bereits Ende Januar mitgeteilt, mit 200 Millionen Euro über dem Vorjahreswert von 197 Millionen. Der Umsatz lag mit 1,503 Milliarden Euro um 8,1 Prozent unter dem Niveau des Schlussquartals 2019.

LANXESS peilt im 1. Quartal 200 bis 250 Mio EUR bereinigtes EBITDA an

Nach einem starken Schlussspurt im vierten Quartal 2020 will der Spezialchemie-Konzern LANXESS in diesem Jahr weiter Fahrt aufnehmen. Für das laufende Quartal strebt er ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 200 bis 250 Millionen Euro an, wie aus der Präsentation zur Bilanz-Pressekonferenz hervorgeht. Belastend dürften sich neben dem schwachen US-Dollar witterungsbedingte Werksschließungen in den USA auswirken, die mit rund 10 Millionen Euro beziffert wurden.

Vor einem Jahr hatte der MDAX-Konzern zum Jahresauftakt operativ und bereinigt 245 Millionen Euro verdient. Im Schlussquartal des von der Corona-Pandemie geprägten Jahres 2020 waren es 200 Millionen Euro gewesen. Wie Konzernchef Matthias Zachert in einem Vorwort zum Geschäftsbericht anmerkte, war das vierte Quartal 2020 trotz der Corona-Krise das stärkste Schlussquartal seit acht Jahren.

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com