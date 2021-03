Am Donnerstag dürfte sich der Aufwärtstrend am deutschen Aktienmarkt fortsetzen.

Der DAX steigt vorbörslich, nachdem er schon an den beiden Vortagen jeweils eine neue Bestmarke setzen konnte. Der TecDAX wird ebenfalls mit positiver tendenz erwartet.

Die Rekordjagd des deutschen Leitindexes dürfte sich auch am Donnerstag fortsetzen. Für Rückenwind sorgt das sich mittlerweile in trockenen Tüchern befindende US-Konjunkturpaket in Billionenhöhe. Dies hatte auch schon an der Wallstreet für neue Bestmarken gesorgt.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken