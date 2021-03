Boeing-Aktie mit höchsten Kurs seit einem Jahr

Das Plus von mehr als sechs Prozent bedeutete den ersten Platz im US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial . Mit in der Spitze mehr als 245 Dollar ließen die Boeing -Aktien ihr Zwischenhoch von Anfang Dezember hinter sich und kletterten auf ein Hoch seit einem Jahr.

Bereits am Vortag hatten die Boeing-Papiere von Auftragszahlen kräftig profitiert. Die Geschäfte des Flugzeugherstellers laufen dank der Wiederzulassung des Unglücksjets 737 Max und steigender Hoffnungen der Luftfahrtbranche auf ein nahendes Ende der Corona-Krise wieder deutlich besser. Zudem profitieren die Aktien von der Umschichtung der Investoren von Technologie-Aktien in Papiere der "Old Economy" beziehungsweise in Value-Titel - also Papiere mit Aufholpotenzial.

