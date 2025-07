Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Kurs der Boeing

Die Aktie von Boeing zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 214,77 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 214,77 USD. Bei 215,32 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 212,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 156.387 Stück gehandelt.

Bei 218,80 USD erreichte der Titel am 10.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 1,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 128,92 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 39,97 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,039 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 220,33 USD je Boeing-Aktie an.

Am 23.04.2025 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 19,50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,57 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,258 USD einfahren.

