Continental-Aktie fällt nach skeptischer Studie zurück

Heute im Fokus

DAX hält 14.500-Punkte-Marke bis zum Handelsende -- adidas optimistisch für 2021 -- Bayer will an Schwung gewinnen -- BioNTech, Tesla, General Electric, LPKF, Klöckner & Co, Brenntag im Fokus

Krumme Geschäfte in Indien: Vorermittlungen gegen VW-Tochter Scania. Disney-Sender ESPN steht wohl kurz vor Rechteerwerb an Eishockeyliga. Sonos bestätigt Einstieg ins Geschäft mit Auto-Lautsprechern mit AUDI. JPMorgan kommt offenbar Apollo bei Greensill in die Quere. Russische Behörden schränken Twitter-Nutzung ein. SAP-Tochter Qualtrics will 2021 um ein Viertel wachsen. Apple baut Investitionen in Deutschland kräftig aus.