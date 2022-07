10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - EZB im Fokus

Der Handel im DAX dürfte am Donnerstag vor dem EZB-Zinsentscheid von gespanntem Abwarten geprägt sein. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex bei 13.336 Punkten um 0,41 Prozent höher.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Asien präsentieren sich am Donnerstag mit gemischten Vorzeichen. In Tokio zeigt sich der Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit mit einem Plus von 0,26 Prozent bei 27.752 Punkten. Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite hingegen zur gleichen Zeit um 0,60 Prozent auf 3.285 Zähler nach. Der Hang Seng in Hongkong weist derweil ein Minus von 0,91 Prozent auf 20.700 Indexpunkte auf.

3. EZB-Zinsentscheid am Nachmittag

Der Euroraum steht vor der ersten Zinserhöhung seit elf Jahren. Um die hohe Inflation zu dämpfen, will die Europäische Zentralbank (EZB) nach Jahren der ultralockeren Geldpolitik bei ihrer Sitzung an diesem Donnerstag die Leitzinsen wieder erhöhen. Die Entscheidungen der Notenbank werden am Nachmittag verkündet, erstmals zur neuen Uhrzeit um 14.15 Uhr. Zur Nachricht

4. Tesla meldet Gewinnsprung - Bitcoins verkauft

Trotz pandemiebedingter Produktionsausfälle in China und anhaltender Lieferkettenprobleme hat Tesla den Gewinn im zweiten Quartal fast verdoppelt. Der Elektroautobauer verdiente dank kräftiger Preiserhöhungen unterm Strich 2,3 Milliarden Dollar und damit 98 Prozent mehr als vor einem Jahr. Zur Nachricht

5. Durch Pipeline Nord Stream 1 fließt wieder Gas

Nach der Wartung von Nord Stream 1 ist am Donnerstagmorgen die Gaslieferung durch die deutsch-russische Gaspipeline wieder angelaufen. Es fließe wieder Gas, sagte ein Sprecher der Nord Stream AG der Deutschen Presse-Agentur. Bis die volle Transportleistung erreicht sei, werde es einige Zeit dauern. Zur Nachricht

6. SAP mit schwacher Marge - Gewinnprognose 2022 gesenkt

Der Softwarekonzern SAP hat seine Gewinnprognose 2022 gesenkt, hält aber an dem Ziel fest, im kommenden Jahr ein zweistelliges Wachstum beim Betriebsergebnis zu erreichen. Im zweiten Quartal gab es ein anhaltendes und über Erwarten starkes Wachstum im Cloudgeschäft. Die vielbeachtete operative Marge ging jedoch spürbar und deutlicher als von Analysten prognostiziert zurück. Zur Nachricht

7. Sartorius mit starkem Umsatz- und Ergebnisplus - Prognose steht

Der Laborausrüster Sartorius hat seinen Umsatz und Ertrag im ersten Halbjahr mit zweistelligen Zuwachsraten gesteigert und seinen Ausblick für das Geschäftsjahr bestätigt. Sowohl die Labor- als auch die Bioprozesssparte sind deutlich gewachsen und erzielten hohe Ertragsmargen. Zur Nachricht

8. Vantage Towers bekräftigt Prognose

Der Funkturmbetreiber Vantage Towers ist im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres dank kostenpflichtiger Dienstleistungen für Mobilfunknetzbetreiber, den Zuwachs an Mietverhältnissen und Inflationsklauseln in den Verträgen gewachsen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben am Morgen nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,01 US-Dollar. Das waren 91 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel etwas deutlicher um 1,96 Dollar auf 102,26 Dollar.

10. Euro vor EZB-Entscheidung über 1,02 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag vor mit Spannung erwarteten Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) über der Marke von 1,02 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0220 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0199 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com