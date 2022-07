DAX vor EZB-Zinsentscheid stabil erwartet -- Asiens Börsen uneins -- SAP kappt Gewinnprognose 2022 -- Tesla übertrifft Erwartungen -- Durch Nord Stream fließt wieder Gas -- Roche, Sartorius im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag wenig verändert erwartet.

Der DAX steigt in vorbörslichen Indikationen um 0,1 Prozent auf 13.293 Punkte. Am Vortag schloss er 0,20 Prozent tiefer bei 13.281,98 Punkten. Der TecDAX zeigt sich vorbörslich bei 2.985 Zählern um 0,1 Prozent leichter. Am Mittwoch ging es für den Tech-Index um 0,45 Prozent nach oben auf 2.987,21 Punkte.

Der Handel dürfte am Donnerstag zunächst von gespanntem Abwarten geprägt sein, bevor die EZB am Nachmittag ihren Leitzinsentscheid bekannt gibt. Es gilt als sicher, dass die Europäische Zentralbank ihre Zinsen zum ersten Mal seit elf Jahren anheben wird. Lediglich über das genau Niveau der Zinsanhebung sind sich die Experten nicht ganz einig.

Für etwas Erleichterung dürfte sorgen, dass durch die Pipeline Nord Stream 1 wieder Gas fließt. "Die Wiederaufnahme der Gaslieferung lässt die Börsianer aufatmen", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners laut dpa-AFX.

