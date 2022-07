AT&T-Aktie unter Druck: AT&T durch Investitionen belastet - Prognose für Barmittelzufluss angepasst

Statt 16 Milliarden Dollar (15,6 Mrd Euro) rechnet das Management nun noch mit 14 Milliarden Dollar, wie die Firma am Donnerstag in Dallas (US-Bundesstaat Texas) mitteilte. Experten hatten hier mehr erwartet. Für die Aktie ging es im vorbörslichen Handel bergab, das Papier verlor knapp drei Prozent.

Im zweiten Quartal gewann AT&T zwar 813 000 Mobilfunkkunden hinzu, doch wegen des ausgegliederten Video-Geschäfts setzte der Konkurrent der Telekom-Tochter T-Mobile US weniger um als im Vorjahr. Von April bis Juni sank der Umsatz im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 29,6 Milliarden US-Dollar (rund 29 Mrd. Euro). Bereinigt um die Abspaltung legte der Umsatz leicht zu.

Das um Sondereffekte und die Abspaltung bereinigte operative Ergebnis zog leicht auf 5,9 Milliarden Dollar an. A&T hatte im April die Abspaltung von WarnerMedia vollendet, die Medienfirma war mit dem TV-Unternehmen Discovery zusammengegangen. Nach der Abspaltung von WarnerMedia fokussiert sich AT&T wieder auf sein Kerngeschäft unter anderem im Breitbandausbau.

Für die Aktie geht es im NYSE-Handel bergab, das Papier verliert zeitweise 9,62 Prozent auf 18,50 US-Dollar.

