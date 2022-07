RWE-Aktie gibt nach: RWE will mithilfe von Braunkohle Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten

"Wir bereiten uns darauf vor, mit unseren Braunkohle-Blöcken einen zusätzlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Deutschland zu leisten", teilte der Konzern RWE der Finanznachrichten-Agentur dpa-AFX am Donnerstag auf Nachfrage mit. Die Bundesregierung hatte zuvor mitgeteilt, zum 1. Oktober die Braunkohl-Reserve aktiviert zu wollen. Bisher ist dies bereits bei der Reserve bei Steinkohlekraftwerken der Fall. Ziel ist es, so die Gasspeicher voller zu bekommen.

Der Essener DAX-Konzern arbeitet bereits seit einigen Wochen an konkreten Maßnahmen, die betroffenen Kraftwerksblöcke wieder anzufahren. Allerdings fehlen Fachkräfte. Den erhöhten Personalbedarf will das Management decken, indem Angestellte erst später als bisher geplant in den vorgezogenen Ruhestand gehen. Weitere freie Stellen sollen mit Ausgebildeten und Externen besetzt werden.

Die RWE-Aktie muss via XETRA zeitweise Verluste in Höhe von 2,4 Prozent auf 37,34 Euro hinnehmen.

ESSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com