NFT-Auktion von Chevy wird zum Reinfall

• Marketing-Aktion stellt sich als Flopp heraus• Interesse an der Auktion ist gering, die Häme im Netz schon größer• "Own-the-Color"-Projekt lehrreich für den Autokonzern

Chevrolet wollte ein einmaliges Angebot schaffen und mit einer NFT-Auktion über den NFT-Marktplatz SuperRare nicht nur ein einzigartiges Werk des Künstlers Nick Sullo, sondern auch ein exklusives Auto versteigern. Die Versteigerung wurde mangels Geboten sogar noch um einen Tag verlängert. Die erhofften Gebote blieben jedoch aus.

Due to the craziness of https://t.co/ShvX5bq8r8, we had users’ express disappointment they missed the Corvette Z06 NFT artwork auction window. We're opening the auction for 24 more hours for all collectors.https://t.co/jgRVIiVN9u pic.twitter.com/WcZQlFkr8K - SuperRare 💎 (@SuperRare) June 24, 2022

Auf dem NFT von "xsullo", wie sich der Künstler im Netz nennt, ist eine mintgrüne Corvette Z06 zu sehen, die durch eine städtische Cyberlandschaft cruist.

Die Idee: NFT plus Sondermodell

Die Idee hinter der Charity-Auktion zugunsten der Organisation Donors Choose, die Projekte an öffentlichen Schulen durchführt, geht jedoch über das Kunstwerk hinaus: Der Höchstbietende hätte zu dem digitalen Kunstwerk auch eine einzigartige Corvette erstanden. Chevrolet preist dies auf der Homepage damit an, dass der potenzielle Corvette-Besitzer nicht nur ein sehr exklusives Fahrzeug, sondern mit der Sonderlackierung in "Minted Green" zudem die einzigartige Chance erhalte "die Farbe zu besitzen", da kein zweites Fahrzeug in dieser Ausstattung hergestellt würde. Ein weiteres Web3-Feature ist die Fahrzeugnummer im Binärcode.

Ein Grund dafür, dass die Gebote ausblieben, könnte laut Medienberichten am Krypto-Winter liegen. Denn die Transaktionen für die Auktion sollten ausschließlich über die derzeit angeschlagene Kryptowährung Ethereum erfolgen.

Auktion stößt nur auf geringes Interesse in der Community

Das Interesse am "Own-the-Color"-Projekt von Chevrolet scheint allgemein in der Cyber-Community nicht besonders groß gewesen zu sein, was man an der geringen Anzahl an "Likes" und "Retweets" auf die Twitter-Ankündigung ablesen kann. Hämische Kommentare auf den Misserfolg der Auktion blieben jedoch nicht aus.

Gegenüber dem amerikanischen Portal CorvetteBlogger sagte ein Sprecher der GM-Marke zum ausgebliebenen Erfolg: "Unser erster Ausflug ins Web3 war lehrreich. Wir werden weiterhin neue Wege erkunden, um die Technologie zum Wohle unserer Kunden einzusetzen".

We are gladly announcing that an official website of Hyundai Metamobility universe is now open!https://t.co/FjAryI1FMi



Ready for the adventure? pic.twitter.com/gOURKLSD4X - Hyundai_NFT (@Hyundai_NFT) May 2, 2022

Auch andere bekannte Automarken wie Hyundai - mit der Ankündigung eines "Hyundai Metamobility Universums" - wagten in diesem Jahr erste Schritte in den NFT-Markt.



