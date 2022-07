United Airlines-Aktie im Sinkflug: United Airlines enttäuscht trotz Gewinn

Der Gewinn lag bei 329 Millionen Dollar, wie United Airlines am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Vor einem Jahr hatte die Bilanz noch ein Minus von 434 Millionen Dollar ausgewiesen. Der Umsatz legte um über 120 Prozent auf 12,1 Milliarden Dollar zu.

Wie die anderen großen Airlines hatte die Corona-Krise United in den vergangenen Jahren stark zugesetzt. Im jüngsten Quartal verbuchte die Fluggesellschaft aber sogar höhere Erlöse als 2019, im letzten Jahr vor der Pandemie. Analysten hatten dennoch mit besseren Quartalszahlen gerechnet. Bei Anlegern kommt der Geschäftsbericht nicht gut an, die Aktie gerät deutlich ins Minus und verliert an der NASDAQ zeitweise 8,13 Prozent auf 38,29 US-Dollar.

/hbr/DP/he

CHICAGO (dpa-AFX)

Bildquellen: United Continental