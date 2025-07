Donnerstagshandel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag

NYSE-Handel im Fokus

Aktuell zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,39 Prozent fester bei 6.287,55 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 47,893 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,051 Prozent auf 6.266,47 Punkte an der Kurstafel, nach 6.263,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.251,44 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.289,04 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,456 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 10.06.2025, stand der S&P 500 bei 6.038,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 5.268,05 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 10.07.2024, bei 5.633,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,14 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 6.289,04 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell United Airlines (+ 16,41 Prozent auf 93,34 USD), Delta Air Lines (+ 13,61 Prozent auf 57,60 USD), Alaska Air Group (+ 10,74 Prozent auf 55,07 USD), Southwest Airlines (+ 9,26 Prozent auf 37,74 USD) und Albemarle (+ 6,53 Prozent auf 75,41 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Autodesk (-7,15 Prozent auf 285,30 USD), PTC (-5,68 Prozent auf 198,51 USD), AES (-4,75 Prozent auf 12,63 USD), Palo Alto Networks (-4,73 Prozent auf 196,32 USD) und Fortinet (-4,64 Prozent auf 102,65 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20.227.129 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,387 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net